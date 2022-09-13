Карпатська грибна юшка від гуцулки: справжній український рецепт

Складники:

Білі гриби - 300-500 свіжих (або 60-70 грамів сушених білих грибів)

Сметана - 1 л

Вода для юшки 2-3 л

Цибуля - 1 шт.

Сіль - за смаком

Чебрець за бажанням

Для підбивки - сметана (+ 100-150 мл), борошно -2-3 ст. л.

Для "закришки" - цибуля, чи кріп чи за бажанням інша зелень.

Покрокове приготування

Почистіть гриби, помийте та наріжте, залийте підсоленою водою і вимочіть 2 години. Сушені можна замочити у воді без солі. Промийте гриби в трьох водах і поставте варити.

Воду підсоліть, зніміть піну при кипінні. Проваріть дві години, відцідіть від грибів юшку.

Засипте в каструлю сметану, додайте посічену цибулю. Можна додати перцю, або трішки чабрецю. Проваріть трохи.

Киньте гриби в сметану, трохи потушкуйте, вилийте грибну юшку.

Якщо юшка зарідка, можна підбити сметану з борошном і додати до юшки.

Додайте "закришку" - зелену цибулю, кріп.