Карпатська грибна юшка від гуцулки: справжній український рецепт

Хто краще знається на стравах з білих грибів, як не карпатські грибники. Особливо такі рецепти актуальні зараз, в грибний сезон.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.
Для підбивки - сметана (+ 100-150 мл), борошно -2-3 ст. л.
Для "закришки" - цибуля, чи кріп чи за бажанням інша зелень.
Почистіть гриби, помийте та наріжте, залийте підсоленою водою і вимочіть 2 години. Сушені можна замочити у воді без солі. Промийте гриби в трьох водах і поставте варити.
Воду підсоліть, зніміть піну при кипінні. Проваріть дві години, відцідіть від грибів юшку.
Засипте в каструлю сметану, додайте посічену цибулю. Можна додати перцю, або трішки чабрецю. Проваріть трохи.
Киньте гриби в сметану, трохи потушкуйте, вилийте грибну юшку.
Якщо юшка зарідка, можна підбити сметану з борошном і додати до юшки.
Додайте "закришку" - зелену цибулю, кріп.
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