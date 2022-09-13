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Карпатская грибная юшка от гуцулки: настоящий украинский рецепт

Новина українською →
Вторник 13 сентября 2022 11:15
Карпатская грибная юшка от гуцулки: настоящий украинский рецепт Коллаж РБК-Украина: Грибная юшка по карпатскому рецепту
Автор: Светлана Мащенко

Кто лучше разбирается в блюдах из белых грибов, как не карпатские грибники. Особенно такие рецепты актуальны сейчас, в грибной сезон.

Рецептом поделились на YouTube-канале НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.

Составляющие:

  • Белые грибы - 300-500 свежих (или 60-70 граммов сушеных белых грибов)
  • Сметана - 1 л
  • Вода для ухи - 2-3 л
  • Лук - 1 шт.
  • Соль - по вкусу
  • Тимьян по желанию

Для подбивки - сметана (+ 100-150 мл), мланию другая зелень.

Пошаговое приготовление

Почистите грибы, помойте и нарежьте, залейте подсоленной водой и вымочите 2 часа. Сушеные можно замочить в воде без соли. Промойте грибы в трех водах и поставьте варить.

Воду подсолите, снимите пену при кипении. Проварите два часа, отцедите от грибов уху.

Засыпьте в кастрюлю сметану, добавьте порубленный лук. Можно добавить перца или немного чабреца. Проварите немного.

Бросьте грибы в сметану, немного потушите, вылейте грибную юшку.

Если юшка жидкая, можно подбить сметану с мукой и добавить к юшке.

Добавьте "закрышку" - зеленый лук, укроп.

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