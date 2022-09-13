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Карпатська грибна юшка від гуцулки: справжній український рецепт

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Вівторок 13 вересня 2022 11:15
Карпатська грибна юшка від гуцулки: справжній український рецепт Колаж РБК-Україна: Грибна юшка за карпатським рецептом
Автор: Світлана Мащенко

Хто краще знається на стравах з білих грибів, як не карпатські грибники. Особливо такі рецепти актуальні зараз, в грибний сезон.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.

Складники:

  • Білі гриби - 300-500 свіжих (або 60-70 грамів сушених білих грибів)
  • Сметана - 1 л
  • Вода для юшки 2-3 л
  • Цибуля - 1 шт.
  • Сіль - за смаком
  • Чебрець за бажанням

Для підбивки - сметана (+ 100-150 мл), борошно -2-3 ст. л.

Для "закришки" - цибуля, чи кріп чи за бажанням інша зелень.

Покрокове приготування

Почистіть гриби, помийте та наріжте, залийте підсоленою водою і вимочіть 2 години. Сушені можна замочити у воді без солі. Промийте гриби в трьох водах і поставте варити.

Воду підсоліть, зніміть піну при кипінні. Проваріть дві години, відцідіть від грибів юшку.

Засипте в каструлю сметану, додайте посічену цибулю. Можна додати перцю, або трішки чабрецю. Проваріть трохи.

Киньте гриби в сметану, трохи потушкуйте, вилийте грибну юшку.

Якщо юшка зарідка, можна підбити сметану з борошном і додати до юшки.

Додайте "закришку" - зелену цибулю, кріп.

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