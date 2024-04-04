ua en ru
Чт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Карпати прийшла весна: неймовірні фото з гірських вершин, які вкрилися квітами

Четвер 04 квітня 2024 09:59
UA EN RU
В Карпати прийшла весна: неймовірні фото з гірських вершин, які вкрилися квітами Фото: В Карпати прийшла весна (Катрина Кузнецова/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

В Карпати прийшла весна та вкрила гори неймовірною - красою. Так, на вершинах заквітла дуже рідка "червонокнижна" рослина - шафран Гейфеля, яку ще називають крокусом.

Фотографії краси показує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільноту "В полоні гір" у Facebook.

Весна в Карпатах

Зазначимо, що квітка, яка занесена до Червоної книги України, з'явилася в регіоні кілька десятиліть тому і спочатку зустрічалася на одиночних ділянках.

Натуралісти кажуть, що саме шафран знаменує прихід весни. Його цвітіння триває до двох тижнів, тому всі бажаючі мають час помилуватися цією красою у Карпатах.

До речі, рвати унікальні квіти заборонено. Інколи них зустрічаються й незвичайні шафрани-альбіноси.

Шафран Гейфеля має найбільші квіти серед представників роду, що квітнуть навесні, тому вирізняється високою декоративністю. Цей вид часто вирощують як професійні квітникарі, так і аматори.

В культурі він доволі стійкий та невибагливий, полюбляє напівзатінок, помірно зволожені ґрунти, добре розмножується самосівом.

В Карпати прийшла весна: неймовірні фото з гірських вершин, які вкрилися квітамиВ Карпати прийшла весна: неймовірні фото з гірських вершин, які вкрилися квітамиВ Карпати прийшла весна: неймовірні фото з гірських вершин, які вкрилися квітамиВ Карпати прийшла весна: неймовірні фото з гірських вершин, які вкрилися квітамиВ Карпати прийшла весна: неймовірні фото з гірських вершин, які вкрилися квітамиВ Карпати прийшла весна: неймовірні фото з гірських вершин, які вкрилися квітамиВ Карпати прийшла весна: неймовірні фото з гірських вершин, які вкрилися квітамиВ Карпати прийшла весна: неймовірні фото з гірських вершин, які вкрилися квітамиВ Карпати прийшла весна: неймовірні фото з гірських вершин, які вкрилися квітамиКрокуси розквітли у Карпатах (фото: Катерина Кузнецова)

Нагадаємо, що синоптик розказав, якою буде погода у квітні.

До речі, у Києві минулого тижня температура повітря перевищила норму на 10 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карпати квітка
NEWS
Палали будинки, серед жертв - рятувальники. Які наслідки нальоту "Шахедів" на Харків
Палали будинки, серед жертв - рятувальники. Які наслідки нальоту "Шахедів" на Харків