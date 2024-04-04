В Карпаты пришла весна: невероятные фото с горных вершин, усеяных цветами

В Карпаты пришла весна и покрыла горы невероятной красотой. Так, на вершинах зацветало очень редкое "краснокнижное" растение - шафран Гейфеля, которое еще называют крокусом.

Фотографии красоты показывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщество "В плену гор" в Facebook.

Весна в Карпатах

Отметим, что цветок, занесенный в Красную книгу Украины, появился в регионе несколько десятилетий назад и сначала встречался на одиночных участках.

Натуралисты говорят, что именно шафран знаменует приход весны. Его цветение длится до двух недель, поэтому у всех желающих есть время полюбоваться этой красотой в Карпатах.

Кстати, рвать уникальные цветы запрещено. Иногда в них встречаются и необычные шафраны-альбиносы.

Шафран Гейфеля имеет самые большие цветы среди представителей цветущего весной рода, поэтому отличается высокой декоративностью. Этот вид часто выращивают как профессиональные цветоводы, так и любители.

В культуре он достаточно устойчив и неприхотлив, любит полутенку, умеренно увлажненные почвы, хорошо размножается самосевом.

Крокусы расцвели в Карпатах (фото: Екатерина Кузнецова)