В Карпаты пришла весна: невероятные фото с горных вершин, усеяных цветами
В Карпаты пришла весна и покрыла горы невероятной красотой. Так, на вершинах зацветало очень редкое "краснокнижное" растение - шафран Гейфеля, которое еще называют крокусом.
Фотографии красоты показывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщество "В плену гор" в Facebook.
Весна в Карпатах
Отметим, что цветок, занесенный в Красную книгу Украины, появился в регионе несколько десятилетий назад и сначала встречался на одиночных участках.
Натуралисты говорят, что именно шафран знаменует приход весны. Его цветение длится до двух недель, поэтому у всех желающих есть время полюбоваться этой красотой в Карпатах.
Кстати, рвать уникальные цветы запрещено. Иногда в них встречаются и необычные шафраны-альбиносы.
Шафран Гейфеля имеет самые большие цветы среди представителей цветущего весной рода, поэтому отличается высокой декоративностью. Этот вид часто выращивают как профессиональные цветоводы, так и любители.
В культуре он достаточно устойчив и неприхотлив, любит полутенку, умеренно увлажненные почвы, хорошо размножается самосевом.
Крокусы расцвели в Карпатах (фото: Екатерина Кузнецова)
Напомним, что синоптик рассказал, какой будет погода в апреле.
К слову, в Киеве на прошлой неделе температура воздуха превысила норму на 10 градусов.