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В Карпаты пришла весна: невероятные фото с горных вершин, усеяных цветами

Четверг 04 апреля 2024 09:59
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В Карпаты пришла весна: невероятные фото с горных вершин, усеяных цветами Фото: В Карпаты пришла весна (Катрина Кузнецова/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

В Карпаты пришла весна и покрыла горы невероятной красотой. Так, на вершинах зацветало очень редкое "краснокнижное" растение - шафран Гейфеля, которое еще называют крокусом.

Фотографии красоты показывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщество "В плену гор" в Facebook.

Весна в Карпатах

Отметим, что цветок, занесенный в Красную книгу Украины, появился в регионе несколько десятилетий назад и сначала встречался на одиночных участках.

Натуралисты говорят, что именно шафран знаменует приход весны. Его цветение длится до двух недель, поэтому у всех желающих есть время полюбоваться этой красотой в Карпатах.

Кстати, рвать уникальные цветы запрещено. Иногда в них встречаются и необычные шафраны-альбиносы.

Шафран Гейфеля имеет самые большие цветы среди представителей цветущего весной рода, поэтому отличается высокой декоративностью. Этот вид часто выращивают как профессиональные цветоводы, так и любители.

В культуре он достаточно устойчив и неприхотлив, любит полутенку, умеренно увлажненные почвы, хорошо размножается самосевом.

В Карпаты пришла весна: невероятные фото с горных вершин, усеяных цветамиВ Карпаты пришла весна: невероятные фото с горных вершин, усеяных цветамиВ Карпаты пришла весна: невероятные фото с горных вершин, усеяных цветамиВ Карпаты пришла весна: невероятные фото с горных вершин, усеяных цветамиВ Карпаты пришла весна: невероятные фото с горных вершин, усеяных цветамиВ Карпаты пришла весна: невероятные фото с горных вершин, усеяных цветамиВ Карпаты пришла весна: невероятные фото с горных вершин, усеяных цветамиВ Карпаты пришла весна: невероятные фото с горных вершин, усеяных цветамиВ Карпаты пришла весна: невероятные фото с горных вершин, усеяных цветами Крокусы расцвели в Карпатах (фото: Екатерина Кузнецова)

Напомним, что синоптик рассказал, какой будет погода в апреле.

К слову, в Киеве на прошлой неделе температура воздуха превысила норму на 10 градусов.

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