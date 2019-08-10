Уникальное явление: в сети показали фото редкостной радуги в Карпатах

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Карпатах людям удалось увидеть радугу необычного цвета

В Карпатских горах люди стали зрителями необычного природного явления - белой радуги. Она выглядит обесцвеченной, так как образуется не после дождя, а во время тумана. Для белой или туманной радуги обычно характерны слабо выраженные цвета, близкий к розовому внешний край и бледно-голубая внутренняя кромка.

Запечатлеть на камеру своеобразную редкую радугу удалось в любимом туристами карпатском поселке Славское , которое находится в Сколевском районе Львовской области. Фото сделано с помощью смартфона. Автором уникального снимка является Владислав Мусиенко. Он опубликовал фото в своем Instagram.

Фото: Белая радуга (Владислав Мусиенко/Instagram)

Как мы ранее писали, под Мелитополем местные жители засняли на видео совершенно необычный смерч – он полностью состоит из летающих и жужжащих насекомых. Выяснилось, что необычное явление видели неоднократно в посадках и полях под Мелитополем.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что жуткий ураган налетел на Одесскую область. В регионе началось наводнение, оползни, повалило деревья и размыло несколько участков дороги.

А также мы рассказывали о том, что на двух украинских курортов после шторма море внезапно "убежало" и отдыхающим приходится долго идти к воде, чтобы искупаться.