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На двух популярных курортах "убежало море": отдыхающие в шоке

STYLERЖизнь    06.08.2019 - 22:38
На двух популярных курортах "убежало море": отдыхающие в шоке
Море обмелело после шторма (Коллаж РБК-Украина)

На нескольких курортах отдыхающие могут только фотографироваться

Шторм, который прошел на выходных по курортам на побережье Черного и Азовского морей изрядно напугал отдыхающих. И после того, как сильный ветер и дождь ушли, проблем у туристов не убавилось, пишет "КП в Украине".

Так, в Кирилловке после шторма исчезли все медузы, однако обнаружилась другая проблема – вода отступила на Федотовой косе настолько далеко, что отдыхающим приходится далеко заходить в море, чтобы насладиться купанием.

Видео: YouTube/Инна Новикова

Похожая картина обнаружилась также в Геническе и возле озера Сиваш. Между двумя мостами в проливе Тонком воды осталось совсем немного.

Вода в Азовском море "убежала" (Видео:YouTube/Zoo)

И как говорят старожилы, для этих мест – это нетипичное явление. Шокированные туристы используют такую возможность, чтобы сделать красивые фотографии на фоне новообразовавшихся пейзажей.

К вечеру 6 августа отдыхающие сообщили, что вода в море возле Геническа стала не просто теплой, а горячей. И вместе с водой вернулись и медузы.

А вот больше всего не повезло туристам и жителям Одессы. Мощный субботний шторм прорвал несколько канализационных коллекторов, смыл с улиц мусор и нечистоты и погнал все это в море, сообщает ТСН.

В результате самые популярные одесские пляжи, Аркадия, Лузановка и Крыжановка превратились в мусорники. Запах возле них стоит отвратительный, а волны местами существенно меняют свои привычные цвета.

"Фактически люди сейчас купаются в фекальных водах. Могут быть условно патогенные микроорганизмы, которые могут приводить к развитию эпидемий. Надо было проводить анализ не только этих веществ, но и содержание солей тяжелых металлов, органических веществ", - пояснил эколог Владислав Балинский.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе прошел жуткий шторм – шокирующие фото последствий появились в сети.

А также рассказывали о том, что ураган под Одессой унес жизнь местного жителя.

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