У Карпатах помітили незвичайну веселку (фото)

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Карпатах людям вдалося побачити веселку незвичайного кольору

В Карпатських горах люди стали свідками незвичайного природного явища - білої веселки. Вона виглядає знебарвленою,через те, що утворюється не після дощу, а під час туману. Для білої або туманної веселки зазвичай характерні слабко виражені кольору, близький до рожевого зовнішній край і блідо-блакитна внутрішня кромка.

Зафіксувати на камеру своєрідну рідкісну веселку вдалося в улюбленому туристами карпатському селищі Славське , яке знаходиться в Сколівському районі Львівської області. Фото зроблено за допомогою смартфона. Автором унікального знімка є Владислав Мусієнко. Він опублікував фото в своєму Instagram.

Фото: Біла веселка (Владислав Мусієнко/Instagram)

Як ми раніше писали, під Мелітополем місцеві мешканці зняли на відео зовсім незвичайний смерч – він повністю складається з літаючих комах. З'ясувалося, що незвичайне явище бачили неодноразово в посадках і полях під Мелітополем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що страшний ураган налетів на Одеську область. В регіоні почалася повінь, зсуви, повалило дерева і розмило кілька ділянок дороги.

А також ми розповідали про те, що на двох українських курортах після шторму море раптово "втекло" і відпочиваючим доводиться довго йти до води, щоб скупатися.