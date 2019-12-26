В Карпатах заметили горного "призрака": яркое фото

В Карпатах сделали фото уникального явления - брокенского, или горного, призрака. Снимком в Facebook поделился спасатель Василий Фицак из Калуша. Оптическая иллюзия была замечена на горе Поп Иван.

Автор фотографии пишет, что брокенский призрак - это тень полуразрушенной обсерватории Белый слон, которая находится на вершине горы.

"Попиван. Брокенский призрак, тень обсерватории", - подписал фото Фицак, начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения.

В Карпатах заметили брокенский призрак (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

Брокенским (или горным) призраком называют редкостную оптическую иллюзию. Наблюдатель видит свою тень или тень другого объекта на поверхности облаков (тумана) в противоположном Солнцу направлении.

Эта тень может казаться невероятных размеров, а также может быть окружена цветными кольцами (глорией). "Призрак" может даже двигаться вместе с движением облаков. Такое явление можно наблюдать в горных местностях.

Пользователи сети шутят, что "призрак" зачастил в район горы Поп Иван и называют его "постоянным клиентом".

Скрин комментариев

Известность явление приобрело благодаря пику Брокен в горах Гарц в Германии, где из-за постоянных туманов и доступности для людей небольшой высоты его видят довольно часто. От названия горы и пошло имя "призрака". Впервые его описали еще в 1780 году, "призрак" стал частью местного фольклора.