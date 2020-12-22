В Карпатах замерзло знаменитое озеро Синевир: можно пройти вдоль и поперек (фото)

В Карпатах замерзло озеро Синевир (фото: instagram.com.carpathiangram)

На Западной Украине замерзло самое большое по площади высокогорное озеро - Синевир. Водоем, который располагается на 989 метров выше уровня моря, покрылся толстой коркой льда. Сейчас температура воздуха держится на уровне - 3 градусов ниже нуля.

Как сообщает "Укринформ", туристов на озере сейчас немного, озеро можно перейти вдоль и поперек без ограничений.

"На озере нет никаких предупредительных знаков или табличек с запретом не ходить по льду. Поэтому, туристы свободно гуляют по замерзшей глади, снимают скованный льдом Синевир на фото и видео, играют в импровизированный хоккей ледышками и катаются по льду. Снега на плесе нет, но лед неровный и к катанию на коньках не годен. Трещин на поверхности нет", - сообщает журналист издания.

На Закарпатье замерзло озеро Синевир (фото: ukrinform.ua)

Напомним, что Синевир — крупнейшее по площади горное озеро Украины, а также самое известное озеро в Карпатах, расположенное в верховьях реки Теребли. Площадь его водного зеркала около 7 гектаров. Водоем считается одним из семи чудес нашей страны.

Кстати, купаться здесь нельзя даже в теплое время года, а вода в озере всегда очень холодная.

История Синевира окутана множеством легенд и приданий, каждая из которых – особенная, загадочная, таинственная, но по-своему романтическая. Местные жители до сих пор верят, что если между двумя людьми здесь возникнет любовь, то их ждет очень долгая и очень крепкая любовь.

Как мы ранее писали, украинские Карпаты вновь засыпало снегом. Сейчас в горах царит прекрасная погода - там мороз и светит солнце.