У Карпатах замерзло знамените озеро Синевир: можна пройти вздовж і впоперек (фото)

У Карпатах замерзло озеро Синевир (фото: instagram.com.carpathiangram)

На Західній Україні замерзло найбільше за площею високогірне озеро - Синевир. Водойма, яка розташовується на 989 метрів вище рівня моря, покрилася товстою кіркою льоду. Зараз температура повітря тримається на рівні - 3 градусів нижче нуля.

Як повідомляє "Укрінформ", туристів на озері зараз небагато, а озеро можна перейти вздовж і поперек без обмежень.

"На озері немає жодних попереджувальних знаків чи табличок із забороною не ходити по льоду. Тому, туристи вільно гуляють по замерзлій поверхні, знімають скуте льодом озеро Синевир на фото і відео, грають в імпровізований хокей шматочками льоду і катаються. Снігу на плесі немає, але лід нерівний і до катання на ковзанах не годен. Тріщин на поверхні немає", - повідомляє журналіст видання.

На Закарпатті замерзло озеро Синевир (фото: ukrinform.ua)

Нагадаємо, що Синевир — найбільше за площею гірське озеро України, а також найвідоміше озеро в Карпатах, розташоване у верхів'ях річки Тереблі. Площа його водного дзеркала близько 7 гектарів. Водойма вважається одним з семи чудес нашої країни.

До речі, купатися тут не можна навіть в теплу пору року, а вода в озері завжди дуже холодна.

Історія Синевиру оповита безліччю легенд, кожна з яких особлива загадкова, таємнича, але по-своєму романтична. Місцеві жителі досі вірять, що якщо між двома людьми тут виникне кохання, то їх чекає дуже довга і дуже міцна любов.

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