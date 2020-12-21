Карпаты завалило снегом и ударил мороз: потрясающие фото вершин

Карпаты засыпало снегом (фото: freepic.com)

Украинские Карпаты вновь засыпало снегом. Сейчас в горах царит прекрасная погода - там мороз и светит солнце. Местные жители и туристы публикуют в соцсетях прекрасные фотографии заснеженных вершин.

Так, на странице Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что сейчас в Карпатах - 5 градусов мороза.

"По состоянию на 8:15 21 декабря 2020 года на горе Поп Иван Черногорский ясно, штиль, температура окружающей среды -5 ° С", - сказано в сообщении.

Судя по снимкам, настоящая зима на Западной Украине все-таки наступила.

В Карпатах наступила настоящая зима (фото из соцсетей)

Также украинцы показывают, как в горах уже вовсю катаются на лыжах. Укрытые изморосью деревья добавляют времяпровождению зимнее настроение.

Как мы ранее писали, синоптики резко поменяли прогноз погоды на Новый год. Эксперты сообщают, что в канун праздника будет еще теплее. чем ожидалось.