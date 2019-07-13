У Карпатах випав "літній сніг": дивовижне відео з вершини гори

Фото: колаж РБК-Україна

Погодна аномалія шокувала місцевих жителів

В Карпатах стався незвичайний інцидент: на подив місцевим посеред липня випав сніг. Вражаючий відеоролик опублікований на сторінці Mukachevo Net в соціальній мережі YouTube.

Відео знято з вершини гори Ому, яка розташована на території Румунії - в гірському масиві Бучеджи у 2505 метрах над рівнем моря).

У Карпатах випав літній сніг

Найдивніше те, що, за словами очевидців, така погодна аномалія в Карпатах була зафіксована вперше за останні 10 років, чим здивувала місцевих жителів.

Як повідомлялося раніше, 24 червня у Запорізькій області також випав сніг. Як розповіли мешканці, спочатку налетів сильний вітер, потім пішов дощ з градом, а потім град перетворився в сніг. У мережі показали фото та відео.

Ми також писали про те, що Хмельницький під час сильної зливи практично пішов під воду. Дощ паралізував рух транспорту, а вулиці перетворилися на річки та озера.