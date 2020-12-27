В Карпатах завируха и лютый мороз: фото зимней сказки

Погода в украинских Карпатах с приближением Нового года-2021 все больше стала соответствовать зиме. Горы несколько дней заметает снегом, а на высокогорье держится мороз до -10 градусов.

По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, метель в Карпатах наблюдается по меньшей мере с начала текущей недели. По состоянию на утро 27 декабря, на 08:30, на горе Поп Иван солнечно.

Температура, как сообщается, снизилась до 12 градусов ниже нуля. А юго-западный ветер достигает порывов до 9 метров в секунду.

Накануне в горах царил также мороз и плохая видимость, которая упала до 50 метров. Снег выпал и на других известных горнолыжных курортах Карпат. В связи с метелью спасатели предупредили туристов об опасности.

Поп Иван Черногорский 26 декабря (фото: facebook.com/chornogora.rescue112/)

Тем временем в Сети пользователи делятся фотографиями заснеженных Карпатских гор.

Карпаты засыпало снегом перед Новым годом (фото: facebook.com/groups/karpaty.love)

Напомним, по состоянию на 21 декабря в Карпатах до - 5 градусов мороза.

Как ранее рассказали синоптики, 27 декабря в Украине столбики термометров ночью опустятся до -9 градусов, днем до -1 градуса.