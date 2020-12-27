У Карпатах вдарив лютий мороз і захурделило: фото зимової казки

Погода в українських Карпатах з наближенням Нового року-2021 усе більше почала відповідати зимі. Гори кілька днів замітає снігом, а на високогір’ї тримається мороз до понад -10 градусів.

За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, заметіль в Карпатах спостерігається щонайменше з початку поточного тижня. Станом на ранок 27 грудня, на 08:30, на горі Піп Іван сонячно.

Температура, як повідомляється, знизилася до 12 градусів нижче нуля. А південно-західний вітер сягає поривів до 9 метрів на секунду.

Напередодні ж у горах панував також мороз і погана видимість, яка впала до 50 метрів. Сніг випав й на інших відомих гірськолижних курортах Карпат. У зв'язку з хуртовиною рятувальники попередили туристів про небезпеку.

Піп Іван Чорногірський 26 грудня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112/)

Тим часом у Мережі користувачі діляться світлинами засніжених Карпатських гір.

Карпати засипало снігом перед Новим роком (фото: facebook.com/groups/karpaty.love)

Нагадаємо, станом на 21 грудня у Карпатах було до - 5 градусів морозу.

Як раніше розповіли синоптики, 27 грудня в Україні стовпчики термометрів уночі опустяться до -9 градусів, вдень до -1 градусу.