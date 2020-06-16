У Карпатах туристи натрапили на загадкові наскельні малюнки: терміново треба викликати Дена Брауна

У Карпатах туристи знайшли наскельні малюнки
Відомий гірський рятувальник, активіст і мандрівник Василь Фицак разом з колегами виявив унікальну знахідку в Карпатах. Мова йде про петрогліфи - стародавні наскельні малюнки.
Фицак розповів, що знахідку вони виявили, коли спускалися з полонини Глистовата в Перкалабу не традиційним маршрутом.
"Цікаві петрогліфи на каменях. Разом з Владиславом Корсунем і Андрієм Брошневським спускалися з полонини Глистовата в Перкалабу, дещо не традиційним маршрутом", - написав Василь Фицак на своїй сторінці в Facebook.
Він також у соцмережі опублікував фотографії знахідки.
У Карпатах туристи виявили цікаві наскельні малюнки (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)
Користувачі мережі прокоментували дані знімки.
Скріншоти з Facebook
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Автор: Роман Мирончук