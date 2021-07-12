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У Карпатах посередині літа випав сніг (відео)

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Карпати, Понеділок 12 липня 2021 09:09
У Карпатах посередині літа випав сніг (відео) У Карпатах 10 липня випав сніг (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні літо в самому розпалі і практично у всіх регіонах спостерігається сильна спека. Тим часом у Карпатах випав сніг. Це сталося на горі Піп Іван.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Україна зараз".

Зазначається, що опади випали ще 10 липня, а зараз вже розтанули.

"На горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Відео з підтвердженням цьому виклав турист ще 10 липня. Вчора сніг розтанув, на горі потепліло до +11. Сьогодні на горі, як і в багатьох областях Західної України, прогнозується дощ. В інших регіонах країни збережеться спекотна погода", - сказано в повідомленні під відео.

У Карпатах в середині літа випав сніг

До речі, 31 травня на горі Піп Іван ситуація з погодою була аналогічною. В останні весняні дні несподівано випав сніг. Хоча сезон там закінчився, Чорногорський пошуково-рятувальний пост попереджав про обмеження видимості до 30 м.

Зазначимо, що така погода у високогір'ї Карпат зовсім не рідкість. Опади у вигляді снігу спостерігалися там навіть влітку.

Як ми писали раніше, погода в Україні незабаром зміниться з приходом дощового атмосферного фронту і зниженням температури місцями до +25 градусів.

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