У Карпатах посередині літа випав сніг (відео)

В Україні літо в самому розпалі і практично у всіх регіонах спостерігається сильна спека. Тим часом у Карпатах випав сніг. Це сталося на горі Піп Іван.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Україна зараз".

Зазначається, що опади випали ще 10 липня, а зараз вже розтанули.

"На горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Відео з підтвердженням цьому виклав турист ще 10 липня. Вчора сніг розтанув, на горі потепліло до +11. Сьогодні на горі, як і в багатьох областях Західної України, прогнозується дощ. В інших регіонах країни збережеться спекотна погода", - сказано в повідомленні під відео.

У Карпатах в середині літа випав сніг

До речі, 31 травня на горі Піп Іван ситуація з погодою була аналогічною. В останні весняні дні несподівано випав сніг. Хоча сезон там закінчився, Чорногорський пошуково-рятувальний пост попереджав про обмеження видимості до 30 м.

Зазначимо, що така погода у високогір'ї Карпат зовсім не рідкість. Опади у вигляді снігу спостерігалися там навіть влітку.