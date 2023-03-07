У Карпатах почали розквітати перші весняні квіти: неймовірні фото

У Карпатах з приходом весни почали розквітати первоцвіти. Перші квіти весни помітно розквітли на багатьох галявинах.
Про це повідомили на сторінці Карпатського біосферного заповідника у Facebook.
У заповіднику повідомляють, що зима ще не відступає і вже другий день сипле то дрібним, то лапатим сніжком.
"Зараз в лісах і на галявинах вже розквітли первоцвіти", - йдеться у повідомленні.
Як можна побачити на світлинах, білоцвіт весняний вкрив вже цілі галявини у горах.
Білоцвіт весняний (facebook.com//Карпатський біосферний заповідник)
Синоптики прогнозують, що скоро сніг та морози відійдуть від України. Орієнтовно вже з 11-12 березня прийде справжнє весняне тепло.
Тому вже скоро весняні квіти розквітнуть у кожному куточку країни.
У Карпатах почали розквітати первоцвіти (facebook.com/Карпатський біосферний заповідник)
Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті серед зими розцвіли проліски.
Також ми писали, які квіти краще посіяти на початку зими по снігу.