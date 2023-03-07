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У Карпатах почали розквітати перші весняні квіти: неймовірні фото

Розквітли перші весняні квіти в Карпатах (facebook.com/people/Карпатський-біосферний-заповідник)
Автор: Тетяна Самарук

У Карпатах з приходом весни почали розквітати первоцвіти. Перші квіти весни помітно розквітли на багатьох галявинах.

Про це повідомили на сторінці Карпатського біосферного заповідника у Facebook.

Як виглядають перші квіти

У заповіднику повідомляють, що зима ще не відступає і вже другий день сипле то дрібним, то лапатим сніжком.

"Зараз в лісах і на галявинах вже розквітли первоцвіти", - йдеться у повідомленні.

Як можна побачити на світлинах, білоцвіт весняний вкрив вже цілі галявини у горах.

Білоцвіт весняний (facebook.com//Карпатський біосферний заповідник)

Коли прийде потепління

Синоптики прогнозують, що скоро сніг та морози відійдуть від України. Орієнтовно вже з 11-12 березня прийде справжнє весняне тепло.

Тому вже скоро весняні квіти розквітнуть у кожному куточку країни.

У Карпатах почали розквітати первоцвіти (facebook.com/Карпатський біосферний заповідник)

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті серед зими розцвіли проліски.

Також ми писали, які квіти краще посіяти на початку зими по снігу.

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