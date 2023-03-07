В Карпатах начали расцветать первые весенние цветы: невероятные фото

В Карпатах с приходом весны начали расцветать первоцветы. Первые цветы весны заметно расцвели на многих лужайках.
Об этом сообщили на странице Карпатского биосферного заповедника в Facebook.
В заповеднике сообщают, что зима еще не отступает и уже второй день сыплет то мелким, то лопатым снегом.
"Сейчас в лесах и на лужайках уже расцвели первоцветы", - говорится в сообщении.
Как можно увидеть на фотографиях, белоцвет весенний покрыл уже целые поляны в горах.
Белоцвет весенний (facebook.com/Карпатский биосферный заповедник)
Синоптики прогнозируют, что скоро снег и морозы отойдут от Украины. Ориентировочно уже с 11-12 марта придет настоящее весеннее тепло.
Поэтому уже скоро весенние цветы расцветут в каждом уголке страны.
В Карпатах начали расцветать первоцветы (facebook.com/Карпатский биосферный заповедник)
Ранее мы сообщали, что на Закарпатье среди зимы расцвели подснежники.
Также мы писали, какие цветы лучше посеять в начале зимы по снегу.