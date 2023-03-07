В Карпатах начали расцветать первые весенние цветы: невероятные фото

Как выглядят первые цветы

В заповеднике сообщают, что зима еще не отступает и уже второй день сыплет то мелким, то лопатым снегом.

"Сейчас в лесах и на лужайках уже расцвели первоцветы", - говорится в сообщении.

Как можно увидеть на фотографиях, белоцвет весенний покрыл уже целые поляны в горах.

Белоцвет весенний (facebook.com/Карпатский биосферный заповедник)

Когда придет потепление

Синоптики прогнозируют, что скоро снег и морозы отойдут от Украины. Ориентировочно уже с 11-12 марта придет настоящее весеннее тепло.

Поэтому уже скоро весенние цветы расцветут в каждом уголке страны.

В Карпатах начали расцветать первоцветы (facebook.com/Карпатский биосферный заповедник)