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В Карпатах начали расцветать первые весенние цветы: невероятные фото

Расцвели первые весенние цветы в Карпатах (facebook.com/people/биосферный-заповедник)
Автор: Татьяна Самарук

В Карпатах с приходом весны начали расцветать первоцветы. Первые цветы весны заметно расцвели на многих лужайках.

Об этом сообщили на странице Карпатского биосферного заповедника в Facebook.

Как выглядят первые цветы

В заповеднике сообщают, что зима еще не отступает и уже второй день сыплет то мелким, то лопатым снегом.

"Сейчас в лесах и на лужайках уже расцвели первоцветы", - говорится в сообщении.

Как можно увидеть на фотографиях, белоцвет весенний покрыл уже целые поляны в горах.

Белоцвет весенний (facebook.com/Карпатский биосферный заповедник)

Когда придет потепление

Синоптики прогнозируют, что скоро снег и морозы отойдут от Украины. Ориентировочно уже с 11-12 марта придет настоящее весеннее тепло.

Поэтому уже скоро весенние цветы расцветут в каждом уголке страны.

В Карпатах начали расцветать первоцветы (facebook.com/Карпатский биосферный заповедник)

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье среди зимы расцвели подснежники.

Также мы писали, какие цветы лучше посеять в начале зимы по снегу.

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