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Буковель засыпало снегом

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Карпаты, Вторник 12 октября 2021 11:11
Буковель засыпало снегом Фото: Буковель засыпало снегом (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 12 октября на горнолыжном курорте Буковель (Ивано-Франковская область) выпал снег. Кроме того, заснежило и на горе Поп Иван Черногорский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу курорта и Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"Первый снег укрывает склоны курорта! Уже совсем скоро трассы будут готовы к катанию. А пока, посмотрите как мир прячется белоснежным одеялом", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в Черногорском горном поисково-спасательном посту отметили, что сегодня, в 09:30 на горе Поп Иван Черногорский падает снег.

В то же время температура воздуха на горе упала -1, ветер юго-западный, 5 м. с, наблюдаются облака и туман.

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