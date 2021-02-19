В Карпатах образовалась "снежная башня": фото удивительной красоты

Отмечается, что по состоянию на 19 февраля в этой местности стоит морозная погода и ясно. Снег прекратился.

"По состоянию на 7:35, 19.02.2021 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -12 ° С, ветер северо-западный 3-5 м / с. Ясно", - сказано в сообщении под снимком.

Гору Поп Иван в Карпатах замело снегом (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

В комментариях украинцы высказали свой восторг увиденным и отметили, что фотография очень похожа на сказочный замок.