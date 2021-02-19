У Карпатах утворилася "сніжна вежа": фото дивовижної краси

У Карпатах 19 лютого снігові опади повністю замели гору Піп Іван. Сніг казково вкрив гору, ніби це казковий замок.
Цікаву фотографію опублікували на сторінці Чорногірського рятувального поста Facebook.
Зазначається, що станом на 19 лютого в цій місцевості стоїть морозна погода і ясно. Сніг припинився.
"Станом на 7:35, 19.02.2021 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -12 ° С, вітер північно-західний 3-5 м / с. Ясно", - сказано в повідомленні під знімком.
В коментарях українці висловили своє захоплення побаченим і зазначили, що фотографія дуже схожа на казковий замок.
Як ми писали раніше, в українських Карпатах через сильні морози замерзли водоспади в Національному природному парку "Сколівські Бескиди", які перетворилися в застиглі снігові каскади з крижаними сталактитами.
Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилося вражаюче відео "крижаного" водоспаду в Тернопільській області.
Нагадаємо, нещодавно ми показували засніжений Київ очима фотографа, і розповідали, що відбувалося в столиці після сильного снігопаду.