У Карпатах утворилася "сніжна вежа": фото дивовижної краси

У Карпатах 19 лютого снігові опади повністю замели гору Піп Іван. Сніг казково вкрив гору, ніби це казковий замок.

В коментарях українці висловили своє захоплення побаченим і зазначили, що фотографія дуже схожа на казковий замок.

"Станом на 7:35, 19.02.2021 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -12 ° С, вітер північно-західний 3-5 м / с. Ясно", - сказано в повідомленні під знімком.

Зазначається, що станом на 19 лютого в цій місцевості стоїть морозна погода і ясно. Сніг припинився.

Як ми писали раніше, в українських Карпатах через сильні морози замерзли водоспади в Національному природному парку "Сколівські Бескиди", які перетворилися в застиглі снігові каскади з крижаними сталактитами.

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилося вражаюче відео "крижаного" водоспаду в Тернопільській області.

Нагадаємо, нещодавно ми показували засніжений Київ очима фотографа, і розповідали, що відбувалося в столиці після сильного снігопаду.