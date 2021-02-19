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В Карпатах образовалась "снежная башня": фото удивительной красоты

Новина українською → Пятница 19 февраля 2021 12:46
В Карпатах образовалась "снежная башня": фото удивительной красоты Карпаты замело снегом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Карпатах 19 февраля снежные осадки полностью замели гору Поп Иван. Снег сказочно укрыл гору, как будто это сказочный замок.

Интересную фотографию опубликовали на странице Черногорского спасательного поста в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на 19 февраля в этой местности стоит морозная погода и ясно. Снег прекратился.

"По состоянию на 7:35, 19.02.2021 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -12 ° С, ветер северо-западный 3-5 м / с. Ясно", - сказано в сообщении под снимком.

В Карпатах образовалась &quot;снежная башня&quot;: фото удивительной красотыГору Поп Иван в Карпатах замело снегом (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

В комментариях украинцы высказали свой восторг увиденным и отметили, что фотография очень похожа на сказочный замок.

  • Казковий замок, фантастична погодка, магія, здається повітря можна на хліб намазати і їсти, воно таке цілюще!
  • Це прекрасно!
  • Яка краса!
  • Клас. Нарешті щось видно.
  • Краса.
  • Боже, як файно!

Как мы писали ранее, в украинских Карпатах из-за сильных морозов замерзли водопады в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды", которые превратились в застывшие снежные каскады с ледяными сталактитами.

Ранее сообщалось, что в сети появилось впечатляющее видео "ледяного" водопада в Тернопольской области.

Напомним, недавно мы показывали заснеженный Киев глазами фотографа, и рассказывали, что происходило в столице после сильного снегопада.

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