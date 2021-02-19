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У Карпатах утворилася "сніжна вежа": фото дивовижної краси

Новость на русском → П'ятниця 19 лютого 2021 12:46
У Карпатах утворилася "сніжна вежа": фото дивовижної краси Карпати замело снігом (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Карпатах 19 лютого снігові опади повністю замели гору Піп Іван. Сніг казково вкрив гору, ніби це казковий замок.

Цікаву фотографію опублікували на сторінці Чорногірського рятувального поста Facebook.

Зазначається, що станом на 19 лютого в цій місцевості стоїть морозна погода і ясно. Сніг припинився.

"Станом на 7:35, 19.02.2021 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -12 ° С, вітер північно-західний 3-5 м / с. Ясно", - сказано в повідомленні під знімком.

У Карпатах утворилася &quot;сніжна вежа&quot;: фото дивовижної красиГору Піп Іван в Карпатах замело снігом (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

В коментарях українці висловили своє захоплення побаченим і зазначили, що фотографія дуже схожа на казковий замок.

  • Казковий замок, фантастична погодка, магія, здається повітря можна на хліб намазати і їсти, воно таке цілюще!
  • Це чудово!
  • Яка краса!
  • Клас. Нарешті щось видно.
  • Краса.
  • Боже, як файно!

Як ми писали раніше, в українських Карпатах через сильні морози замерзли водоспади в Національному природному парку "Сколівські Бескиди", які перетворилися в застиглі снігові каскади з крижаними сталактитами.

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилося вражаюче відео "крижаного" водоспаду в Тернопільській області.

Нагадаємо, нещодавно ми показували засніжений Київ очима фотографа, і розповідали, що відбувалося в столиці після сильного снігопаду.

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