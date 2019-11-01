В Карпатах в объектив камеры попался "горный призрак": впечатляющее фото

На самом высоком хребте Карпат, Черногоре, засняли Брокенского призрака. Это не относится к потусторонним силам, а является оптическим явлением в горах. Об этом говорится в сообществе "Клуб Піших Туристів" в Facebook.

Наблюдатель видит свою тень на поверхности тумана. Чтобы так произошло необходимо чтобы было правильное направление к Солнцу. Оно должно быть противоположным.

В Карпатах засняли горного призрака (фото: facebook.com/KPTZak)

Такая тень может быть очень внушительных размеров. Кроме того, иногда ее могут окружать цветные кольца и такой эффект имеет название "глория". Тень также может перемещаться, это связано с движением облаков.

В Карпатах засняли горного призрака (фото: facebook.com/KPTZak)

Напомним, что молодая женщина загадочно погибла на глазах у родных. Экстрасенсы решили поставить точку в этом деле. У женщины случился внезапный приступ удушья, из-за которого ее дыхание остановилось. Инцидент произошел на глазах ее 7-летнего сына, мужа и его сестры.

Но на этом странности не закончились. После смерти Юлии в квартире часы начали сами по себе останавливаться. Кроме того, окна сами по себе открывались, а ночью сестра покойной призналась, что увидела призрак Юлии, который обратился к ней и попросил спасти маленького мальчика.

После этого случая родные приняли решение обратится за помощью к экстрасенсам.