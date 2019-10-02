Как живут люди-вампиры: Дмитрий Комаров снова решил рискнуть своей жизнью

Дмитрий Комаров решил посетить самую опасную деревню в мире (Коллаж РБК-Украина)

Комаров пообщается с жителями деревни, который гибнут от солнечного света

Дмитрий Комаров, украинский телеведущий, решил отправится в небольшую деревню в Бразилии, где живут люди-вампиры. По легенде, жители этой деревни боятся солнца и оживают только по ночам.

Локация, куда приедет Комаров, станет самой страшной за всю историю программы. На карте она обозначена как населенный пункт Арарас, но жители окрестностей называют это крохотное поселение среди безжизненной саваны деревней призраков или деревней вампиров.

"Мир наизнанку" в Бразилии (Фото: Пресс-служба)

Тут находится всего несколько улиц, церковь и десятки старых скромных домов. Почти 200 лет люди боялись даже приближаться к поселку Арарас. Ходили слухи, что поселение и всех его жителей прокляли. Такую славу поселок получил из-за того, что почти все его обитатели страдают от редкого и малоизученного недуга — ксеродермы. Этих людей убивает солнце. В народе такую болезнь называют вампиризм, а по факту — это наследственное заболевание кожи, проявляющееся повышенной чувствительностью к ультрафиолетовому облучению.

Дмитрий Комаров в Бразилии (Фото: Пресс-служба)

Днем жители деревни стараются прятаться в домах, а выходить на улицу только после 5 часов вечера. Солнечные лучи буквально плавят их кожу, поэтому днем они используют особенный солнцезащитный крем, надевают шляпы и одежду с длинными рукавами, чтобы максимально спрятать тело.

"Многие жители поселка долгое время верили, что это так бог наказывает за их грехи. Они узнали, что это наследственная болезнь только 9 лет назад. У всех жителей видны признаки болезни — раны на лице, теле и забинтованные руки", — рассказал Комаров.

Дмитрий Комаров отправился к вампирам (Фото: Пресс-служба)

В "поселке вампиров" Дмитрий Комаров познакомится с человеком, который поразит своей силой воли в борьбе с неизлечимой болезнью. Несмотря на проблемы со здоровьем, ему удается работать, воспитывать детей и обеспечивать свою семью. "Мир наизнанку" проведет с мужчиной весь день и в откровенном разговоре он расскажет Дмитрию Комарову о своих переживаниях и страхах. А также признается, как с помощью Facebook ищет простого человеческого общения.

Посмотреть свежий выпуск программы "Мир наизнанку" можно будет на телеканале "1+1" 2 октября в 22:45.