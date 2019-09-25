Молодая женщина загадочно погибла на глазах у родных: экстрасенсы решили поставить точку в этом деле

В Бердичеве погибла молодая женщина (Коллаж РБК-Украина)

Родные погибшей женщины рассказали невероятные подробности

В Бердичеве молодая женщина по имени Юля внезапно умерла на глазах у своего 7-летнего сына, мужа и его сестры. У нее случился непонятный приступ удушья, который спровоцировал остановку дыхания и смерть.

Родные Юлии до сих пор в шоке от того, что произошло и рассказали, что помочь женщине они не смогли. В тот роковой день сестра мужа Светлана пришла к ним в гости, чтобы проведать своего племянника и брата. Взрослые общались на кухне, а потом Юля внезапно сказала, что ей стало плохо и вышла в туалет. Через несколько минут родственники услышали, что женщина задыхается.

Юлия вместе с мужем

"Боже, это страшно вспоминать. Ее трясло, бросало, она глаза закатывала. Будто приступ случился", - рассказала Светлана.

Она сообщила, что приступ Юлии был очень похож на эпилепсию. Она вместе с братом пыталась оказать женщине первую помощь, но все их старания оказались напрасными. Врачи, которые приехали на вызов, констатировали смерть Юлии. В официальном заключении написали – асфиксия. 7-летний сын Юлии Давид до сих пор не осознал, что мамы больше нет. Родственники ему сказали, что ее просто забрали в больницу.

После смерти Юлии родные заметили, что в квартире начали происходить странные вещи – часы сами по себе останавливались, а окна сами собой открывались. Кроме того, сестра покойной призналась, что ночью увидела призрак своей сестры. Привидение обратилось к Елене и призвало спасти 7-летнего Давида.

Хаял Алекперов (Фото: Пресс-служба)

Родные обратились за помощью к экстрасенсам и на помощь в Бердичев приехали Хаял Алекперов и Яна Пасынкова. После долгого и изнуряющего расследования Алекперову удалось увидеть призрак погибшей Юлии.

"Я не мог оторвать глаз от духа этой женщины. Ведь она, как две капли воды, была похожа на мою первую любовь. Она говорит, что тайна в открытом гробу", - признался экстрасенс.

В Бердичеве при загадочных обстоятельствах погибла молодая женщина (Видео: YouTube/СТБ)

Что именно выяснили экстрасенсы, можно будет посмотреть на телеканале СТБ 25 сентября. В двух сериях передачи "Следствие ведут экстрасенсы" специалисты выяснят, что же на самом деле произошло с Юлией и почему она теперь просит спасти своего ребенка.