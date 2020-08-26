В Карпатах нашли секретную советскую военную базу, о которой ходят легенды (видео)

Секретная советская военная база на Прикарпатье, попасть на территорию которой могли лишь избранные, и о которой уже полвека ходят различные легенды и слухи, попала на видео.

Журналистам удалось попасть на территорию одного из самых засекреченных военных объектов времен СССР, который имеет название "Ивано-Франковск-16" и расспросить жителей близлежащих деревень об этой базе.

"Провода кругом были обмотаны, одна зона была, вторая третья, туда никто не мог пройти. Никто ничего не говорил. Даже в школе говорили детям: вы не имеете права сказать, что там зона. Так все было засекречено", - рассказал житель поселка Делятин Юрий Черленюк.

По его словам, в начале 1950-х ради строительства военной базы советская власть сравняла с землей целое большое село Луги. А все жители населенного пункта были принудительно переселены на юг Украины.

Строить "Ивано-Франковск-16" заставили заключенных-смертников, которых в Прикарпатье свозили тысячами со всего СССР.

"Здесь все и погибли..." - говорит Черленюк.

Из-за особенности ландшафта базу невозможно было найти - она окружена хребтами гор и любая атака с любой стороны не могла достичь цели в этом узком каньоне. А еще ходят слухи, что куратором строительства военной базы был сам Лаврентий Берия.

Краевед Андрей Мисюк говорит, что военный городок "Ивано-Франковск-16" имел развитую инфраструктуру - госпиталь, поликлинику, школу, детский сад, кинотеатр, стадион, огромный бассейн, магазины (по уровню обеспечения продовольствия им могли позавидовать даже московские гастрономы, говорят местные), бар, кафе и даже асфальтный завод.

Школа, кстати, именовалась как "Московская средняя общеобразовательная школа №131", говорит директор Делятинского лицея №3 Владимир Демьянчук.

"О разглашении тайны не могло быть и речи. Здесь, в Карпатах, все выпускники получали диплом с печатью города Москвы. Детсад и школа есть и сейчас. И конечно, уже украинские. Все остальное - давно закрыли", - говорит учитель.

Бывшие военные говорят, что некогда здесь была и центральная ядерная база, которая подчинялась только Генеральному штабу Советского союза.

Журналисты показали секретную советскую военную базу "Ивано-Франковск-16"

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