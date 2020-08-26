В Карпатах знайшли секретну радянську військову базу, про яку ходять легенди (відео)

Секретна радянська військова база на Прикарпатті, потрапити на територію якої могли лише обрані, і про яку вже півстоліття ходять різноманітні легенди та чутки, потрапила на відео.

Журналістам вдалося потрапити на територію одного із найбільш засекречених військових об'єктів часів СРСР, який має назву "Івано-Франківськ-16" і розпитати жителів прилеглих сіл про цю базу.

"Дроти кругом були обмотані, одна зона була, друга третя, туди ніхто не міг пройти. Ніхто нічого не говорив. Навіть в школі заказували дітей, що ви не маєте права сказати що там зона. То було засекречено так", - розповів житель селища Делятин Юрій Черленюк.

За його словами, на початку 1950-х заради будівництва військової бази радянська влада зрівняла з землею ціле велике село Луги. А усі жителі населеного пункту були примусово відселені на південь України.

Будувати "Івано-Франківськ-16" змусили в'язнів-смертників, яких до Прикарпаття звозили тисячами з усього СРСР.

"Тут всі й загинули..." - каже Черленюк.

Через особливості ландшафту базу неможливо було знайти - вона оточена хребтами гір і будь-яка атака з будь-якого боку не могла досягнути цілі в цьому вузькому каньйоні. А ще ходять чутки, що куратором будівництва військової бази був сам Лаврентій Берія.

Краєзнавець Андрій Мисюк каже, що військове містечко "Івано-Франківськ-16" мало розвинену інфраструктуру - госпіталь, поліклініку, школу, дитячий садок, кінотеатр, стадіон, величезний басейн, магазини (за рівнем забезпечення продовольства їм могли позаздрити навіть московські гастрономи, кажуть місцеві), бар, кав'ярня і навіть асфальтний завод.

Школа, до речі, іменувалася як "Московська середня школа №131", говорить директор Делятинського ліцею №3 Володимир Дем'янчук.

"Про розголошення таємниці не могло бути й мови. Тут, у Карпатах, усі випускники отримували диплом з печаткою міста Москви. Дитсадок і школа є й нині. Та звісно, вже українські. Все інше - давно закрили", - говорить вчитель.

Колишні військові кажуть, що колись тут була й центральна ядерна база, яка підпорядковувалася лише Генеральному штабу Радянського союзу.

Журналісти показали секретну радянську військову базу "Івано-Франківськ-16"

Читайте також про унікальне село в Карпатах - справжнє відкриття для туристів.