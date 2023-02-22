В Карпатах хотят построить курорты на территории уникальных лесов: разгорается скандал

Представители курорта "Буковель" в Карпатах обратились в два сельских совета с просьбой начать подготовку для проведения строительных работ. Они планируют строительство двух новых курортов на территории уникальных лесов. Экоактивисты бьют тревогу.

Об этом сообщают активисты инициативной группы "Free Svydovets" на своей странице в Facebook .

Детали скандала

В конце 2022 года ООО "Буковель" обратилось в Поляницкую и Усть-Чернянскую общины. Цель обращения - начать подготовку к строительству еще двух курортов - "Быстрица" и "Турбат". В сильных советах дали разрешение на застройку.

"То есть Коломойский и его люди не только не оставили намерение построить огромный курорт "Свидовець". Они планируют застроить трассами, подъемниками и гостиницами еще и соседние со Свидовцем горы - хребет Братковский и леса вокруг горы Урья", - возмущаются экозащитники.

В 2016 году было анонсировано строительство курорта "Свидовець". По предварительным данным, там смогут разместиться до 28 000 человек одновременно. Территориально "Свидовець" занял бы 1400 гектаров территории.

Карта строительства новых курортов в Буковеле (фото: facebook.com/freesvydovets)

Анонсированные в 2022 году курорты "Турбат" и "Быстрица" не менее масштабны. Итого они займут еще 1400 гектаров и будут принимать 25 000 человек одновременно.

Масштабы поражают еще и потому, что все эти курорты ("Свидовець", "Турбат" и "Бистрица") будут расположены рядом с "Буковелем" и соединены с ним.

"То есть в итоге планируется курорт-монстр, рассчитанный на более 65 тысяч человек одновременно! Для сравнения, это как построить среди Карпат целый город размером более половины Ужгорода", - пишут активисты.

Почему это катастрофа

Все упирается в вопрос состояния окружающей среды, ведь столь масштабные строительные работы непременно на него повлияют.

В первую очередь будут уничтожены или повреждены не менее 3 000 гектаров диких карпатских лесов, лугов и рек. Активисты сообщают, что застройка, лыжные трассы и подъемники пройдут по заповедным территориям, где обитают многочисленные краснокнижные растения и животные.

Другой не менее тревожный вопрос - это использование водных ресурсов. Три курорта будут потреблять более 20 000 кубометров воды каждый день. Для этого на местных водоемах придется устраивать резервуары и водозаборы.

Национальный парк "Сколевские Бескиды" в Карпатах (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам активистов, в 2022 году даже жители высокогорья ощутили последствия засухи. А сам "Буковель" так и не решил проблему с непрерывно загрязняющимися сточными водами.

Интересно, что в 2018 году даже власти соседней Венгрии обращались в Украину с просьбой оценить влияние курортов на нашу окружающую среду.

Есть ли какие-то решения

Местные власти убеждены, что выхода из ситуации со строительством нет. Однако следует поискать примеры подобной практики в мире.

"В ЕС уже много лет действуют региональные программы развития. Часто такие программы направлены на традиционное сельское хозяйство и зеленый туризм, которые не вредят окружающей среде", - рассказывают представители инициативной группы.

То есть для сбалансированного развития общин и туристических зон вокруг Свидовца нужно заручиться поддержкой государства. Но активисты уверены, что пока даже руководство Украины не публично стоит на стороне олигархов и поддерживает строительство мегакурорта.