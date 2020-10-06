В Карпатах город превратился в Венецию: казалось, это конец света

Сильный ливень превратил карпатский город в реку
На Западной Украине прошли сильные ливни. В результате осадков полностью затопило город Хуст. Населенный пункт стал напоминать итальянский город Венецию. Улицы Хуста оказались полностью в воде, а автомобили плавали по ним словно лодки. Об этом рассказали в соцсетях местные жители, жалуясь на погодные условия, которые на них обрушились.
Так, например, жительница Хуста Стефа Пикилюк показала на Facebook, что творилось после дождя на улицах города.
Как сообщают местные СМИ, в Хусте бушевала настоящая буря. Ветер с дождем поломал деревья, затопил улицы, а также порвал линию электропередач. Половина города оказалась без света.
"Казалось, что это - конец света. Гремело так, что ночное небо становилось белым, как днем. Гроза прошла в два этапа. Сначала одна прекратилась, а через час началась вторая", - пишет местное издание "Закарпатпост".
Также сообщается о граде, который был размером с грецкий орех.
Как мы писали ранее, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в эту неделю. В страну идут сильные дожди и похолодание.
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