У Карпатах місто перетворилось у Венецію: здавалось, це кінець світу

Сильна злива перетворила карпатське місто на річку
На Західній Україні пройшли сильні зливи. В результаті опадів повністю затопило місто Хуст. Населений пункт став нагадувати італійське місто Венецію. Вулиці Хуста виявилися повністю у воді, а автомобілі плавали по ньому немов човни. Про це розповіли в соцмережах місцеві жителі, скаржачись на погодні умови, які на них обрушилися.
Так, наприклад, мешканка Хуста Стефа Пикилюк показала на Facebook, що творилося після дощу на вулицях міста.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, в Хусті вирувала справжня буря. Вітер з дощем поламав дерева, затопив вулиці, а також порвав лінію електропередач. Половина міста залишилася без світла.
"Здавалося, що це - кінець світу. Гриміло так, що нічне небо ставало білим, як вдень. Гроза пройшла в два етапи. Спочатку одна припинилася, а через годину почалася друга", - пише місцеве видання "Закарпатпост".
Також повідомляється про град, який був розміром з волоський горіх.
Як ми писали раніше, синоптики прогнозують погіршення погодних умов у цей тиждень. У країну йдуть сильні дощі і похолодання.
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