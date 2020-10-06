У Карпатах місто перетворилось у Венецію: здавалось, це кінець світу

На Західній Україні пройшли сильні зливи. В результаті опадів повністю затопило місто Хуст. Населений пункт став нагадувати італійське місто Венецію. Вулиці Хуста виявилися повністю у воді, а автомобілі плавали по ньому немов човни. Про це розповіли в соцмережах місцеві жителі, скаржачись на погодні умови, які на них обрушилися.

Так, наприклад, мешканка Хуста Стефа Пикилюк показала на Facebook, що творилося після дощу на вулицях міста.

В Карпатах затопило місто Хуст (фото: facebook.com/groups)

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в Хусті вирувала справжня буря. Вітер з дощем поламав дерева, затопив вулиці, а також порвав лінію електропередач. Половина міста залишилася без світла.

"Здавалося, що це - кінець світу. Гриміло так, що нічне небо ставало білим, як вдень. Гроза пройшла в два етапи. Спочатку одна припинилася, а через годину почалася друга", - пише місцеве видання "Закарпатпост".

Також повідомляється про град, який був розміром з волоський горіх.

В Хусті вітер з дощем поламали дерева (фото: zakarpatpost.net)

Як ми писали раніше, синоптики прогнозують погіршення погодних умов у цей тиждень. У країну йдуть сильні дощі і похолодання.

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