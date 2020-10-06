В Киев несется ураган: синоптики предупреждают об опасности

В Киеве ожидается сильный ветер (коллаж РБК-Украина)

В столице 6 октября ожидается сильный ветер

6 октября в Киеве синоптики прогнозируют сильный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 м/с. Это относится к желтому уровню опасности. Об этом жителей столицы информирует сайт Украинского Гидрометцентра.

Во время сильного ветра специалисты рекомендуют придерживаться таких правил:

Закройте плотно все окна, если вы находитесь дома,

Уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

Если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев в случае сильного ветра укройтесь в ближайшем здании или естественном укрытии;

Избегайте нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.

Если вы видите, что недалеко от вас или автомобиля упало дерево, срочно звоните по номерам 101 или 103.

Отметим, что синоптики дают неутешительные прогнозы на эту неделю. Так, по словам экспертов, погода в Украине в ближайшие дни начнет резко ухудшаться и прогнозируются сильные дожди, местами ливни. Также начнет снова опускаться температура воздуха.

По сообщению Укргидрометцентра, в Киеве 6 октября синоптики прогнозируют сильный дождь, ветер юго-восточный со штормовыми порывами. Ночью +12 +14 градусов, днем прогреется до +19 +21 градуса.

Как мы писали ранее, Украину зальет мощными ливнями.