В Карпатах город превратился в Венецию: казалось, это конец света

В Карпатах затопило город (коллаж РБК-Украина)

Сильный ливень превратил карпатский город в реку

На Западной Украине прошли сильные ливни. В результате осадков полностью затопило город Хуст. Населенный пункт стал напоминать итальянский город Венецию. Улицы Хуста оказались полностью в воде, а автомобили плавали по ним словно лодки. Об этом рассказали в соцсетях местные жители, жалуясь на погодные условия, которые на них обрушились.

Так, например, жительница Хуста Стефа Пикилюк показала на Facebook, что творилось после дождя на улицах города.

В Карпатах затопило город Хуст (фото: facebook.com/groups)

Как сообщают местные СМИ, в Хусте бушевала настоящая буря. Ветер с дождем поломал деревья, затопил улицы, а также порвал линию электропередач. Половина города оказалась без света.

"Казалось, что это - конец света. Гремело так, что ночное небо становилось белым, как днем. Гроза прошла в два этапа. Сначала одна прекратилась, а через час началась вторая", - пишет местное издание "Закарпатпост".

Также сообщается о граде, который был размером с грецкий орех.

В Хусте ветер с дождем поломали деревья (фото: zakarpatpost.net)

Как мы писали ранее, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в эту неделю. В страну идут сильные дожди и похолодание.

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