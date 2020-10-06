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У Карпатах місто перетворилось у Венецію: здавалось, це кінець світу

Хуст, Вівторок 06 жовтня 2020 11:07
У Карпатах місто перетворилось у Венецію: здавалось, це кінець світу
У Карпатах затопило місто (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Сильна злива перетворила карпатське місто на річку

На Західній Україні пройшли сильні зливи. В результаті опадів повністю затопило місто Хуст. Населений пункт став нагадувати італійське місто Венецію. Вулиці Хуста виявилися повністю у воді, а автомобілі плавали по ньому немов човни. Про це розповіли в соцмережах місцеві жителі, скаржачись на погодні умови, які на них обрушилися.

Так, наприклад, мешканка Хуста Стефа Пикилюк показала на Facebook, що творилося після дощу на вулицях міста.

У Карпатах місто перетворилось у Венецію: здавалось, це кінець світуУ Карпатах місто перетворилось у Венецію: здавалось, це кінець світуВ Карпатах затопило місто Хуст (фото: facebook.com/groups)

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в Хусті вирувала справжня буря. Вітер з дощем поламав дерева, затопив вулиці, а також порвав лінію електропередач. Половина міста залишилася без світла.

"Здавалося, що це - кінець світу. Гриміло так, що нічне небо ставало білим, як вдень. Гроза пройшла в два етапи. Спочатку одна припинилася, а через годину почалася друга", - пише місцеве видання "Закарпатпост".

Також повідомляється про град, який був розміром з волоський горіх.

У Карпатах місто перетворилось у Венецію: здавалось, це кінець світуВ Хусті вітер з дощем поламали дерева (фото: zakarpatpost.net)

Як ми писали раніше, синоптики прогнозують погіршення погодних умов у цей тиждень. У країну йдуть сильні дощі і похолодання.

Читайте також у Києві 6 жовтня прогнозують ураган.

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