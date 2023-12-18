Карпачов розповів, що станеться, якщо відкладати життя "на потім"

Багато українців забороняють собі жити нормальним життям, адже в країні війна. Вони не планують відпочинок, адже "не на часі". Варто знати, чому не можна відкладати життя "на потім".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram відомого психолога Дмитра Карпачова.

Що важливо знати

За словами експерта, багато хто нічого не планує, тому що зараз такий час.

"Поставте собі питання, а чи дійсно справа у війні та невизначеності? Чи багато бажаних цілей ви досягли до цих подій? Чи у вас були інші "виправдання" того, чому ви не ставите та реалізуєте те, про що мрієте?" - каже Карпачов.

Зокрема, справа не зовсім у важких часах.

За даними психолога, статистика свідчить, що лише 20% людей ставлять цілі. Це дуже низький відсоток.

Люди не ставлять цілі та практично не досягають їх з таких причин:

щось хочуть, але не знають що саме

не вірять у себе

бояться ставити цілі та діяти

намагаються досягти не своїх цілей (нав'язані іншими)

не знають, як правильно ставити цілі та з чого почати

цілі їх не збуджують

В підсумку роками такі люди живуть без цілей, або з цілями, які не реалізуються. Однак, чи можна себе відчувати щасливою людиною, якщо ви не отримуєте те, що хочете.

"Американський письменник Чак Паланік якось сказав: "Якщо ти не знаєш, чого хочеш, ти в підсумку залишишся з тим, чого точно не хочеш", - сказав Карпачов.

Життя, в якому є цілі, стає осмисленим і наповненим, а досягнення приносять моральне задоволення і цілком відчутні матеріальні плоди. Саме це зараз потрібно людям.

Як наповнити життя сенсом

Дмитро Карпачов зазначив, що зараз для усіх українців важкі часи, але життя триває. Тому не треба його відкладати на потім.

Щоб наповнити життя сенсом, досягненнями, впевненістю та задоволенням − постійно ставте цілі.

Для цього дайте собі відповідь на 3 запитання (письмово):

Хто я? (пишіть все, що спадає на думку, не лінуйтеся)

Чого саме я хочу (мої бажання, на які я можу вплинути)

Що я систематично роблю (кожен день/тиждень), щоб отримати те, що хочу

В результаті подивіться, що вийшло.

"Життя триває. Найкращий час щось змінювати − це зараз", - додав експерт.