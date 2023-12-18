Карпачев рассказал, что произойдет, если откладывать жизнь "на потом"

Многие украинцы запрещают себе жить нормальной жизнью, ведь в стране война. Они не планируют отдых, ведь "не ко времени". Следует знать, почему нельзя откладывать жизнь "на потом".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram известного психолога Дмитрия Карпачева.

Что важно знать

По словам эксперта, многие ничего не планируют, потому что сейчас такое время.

"Поставьте себе вопрос, действительно ли дело в войне и неопределенности? Много ли желаемых целей вы достигли к этим событиям? Были ли у вас другие "оправдания" того, почему вы не ставите и реализуете то, о чем мечтаете?" - говорит Карпачев.

В частности, дело не совсем в трудных временах.

По данным психолога, статистика свидетельствует, что только 20% людей ставят цели. Это очень низкий процент.

Люди не ставят цели и практически не достигают их по следующим причинам:

что-то хотят, но не знают что именно

не верят в себя

боятся ставить цели и действовать

пытаются достичь не своих целей (навязаны другими)

не знают, как правильно ставить цели и с чего начать

цели их не возбуждают

В итоге годами такие люди живут без целей или с целями, которые не реализуются. Однако можно ли себя чувствовать счастливым человеком, если вы не получаете то, что хотите.

"Американский писатель Чак Паланик однажды сказал: "Если ты не знаешь, чего хочешь, ты в итоге останешься с тем, чего точно не хочешь", - сказал Карпачев.

Жизнь, в которой есть цели, становится осмысленной и наполненной, а достижения приносят нравственное удовлетворение и вполне ощутимые материальные плоды. Именно это сейчас нужно людям.

Как наполнить жизнь смыслом

Дмитрий Карпачев отметил, что сейчас для всех украинцев трудные времена, но жизнь продолжается. Потому не нужно его откладывать на потом.

Чтобы наполнить жизнь смыслом, достижениями, уверенностью и удовольствием - постоянно ставьте цели.

Для этого дайте себе ответ на 3 вопроса (письменно):

Кто я? (пишите все, что приходит на ум, не ленитесь)

Чего именно я хочу (мои желания, на которые я могу повлиять)

Что я систематически делаю (каждый день/неделя), чтобы получить то, что хочу

В результате посмотрите, что получилось.

"Жизнь продолжается. Лучшее время что-то менять - это сейчас", - добавил эксперт.