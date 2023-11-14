Карпачов розповів, коли дітям категорично не можна дивитись мультики

Тривалість перегляду

За рекомендаціями ВООЗ, дітям 1-2 років можна дивитися телевізор 10 хв в день. Дітям 3-4 років - 20 хв в день. У 5-6 років - 30 хв в день, а 7-9 років - до 1 години на день.

Мета перегляду

Психолог каже, що соціологи провели опитування батьків на тему шкоди та користі телевізора для дітей. 70% відповіли, що перегляд мультиків та телепередач корисний.

Однак, перед вибором мультфільму варто подумати про мету і чи принесе він користь дитині. Важливо контролювати контент, не дозволяти дивитися все, особливо якщо це фільми жахів або фільми/передачі з віковим обмеженням.

Дивиться разом

Перегляд мультиків може об'єднувати сім'ю, якщо дивитися разом. Потім можна обговорити сюжет, поставити дитині питання: що сподобалося та запам'яталось найбільше.

Не можна дивитися ТВ перед сном

Щоб не порушувати вироблення мелатоніну, дивитися мультики краще у першій половині дня.

Відстань до екрана повинна бути великою, від очей дитини - близько 2 м.

Їжа під мультик

Це дуже поширена звичка їсти під час перегляду телевізора. Вона формує несвідоме харчування, при якому дитина не контролює настання ситості, переїдає. Внаслідок цього погіршується травлення, з'являється зайва вага.

Уникайте фонового режиму

Пасивний перегляд телевізора погано впливає на пізнавальну функцію у дітей. Дитина тривалий час оточена інформаційним шумом, психіка перевантажена тим, що знати поки що не потрібно і в цілому нецікаво.