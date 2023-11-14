Як дитині підтримати друга, що втратив близьку людину: поради психолога

Війна забирає життя як військовослужбовців, так і цивільного населення. Найбільше при цьому можуть страждати діти, адже інколи вони просто не знають, як найкраще висловити співчуття й пережити трагічні моменти втрати.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як дітям підтримати друзів, які втратили близьку людину під час війни, а батькам - допомогти власному сину чи доньці.

Допомога однолітків

Горе часто відлякує - як дорослі, так і діти не завжди знають, як поводитися з людьми, які переживають втрату. Підтримка однолітків під час смерті близької людини є напрочуд важливою.

Саме тому дитячий та сімейний психолог Світлана Ройз в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?" поділилася низкою порад, як допомогти ближньому без страху нашкодити.

Як розповісти про втрату

Якщо вам потрібно розповісти сину чи доньці про горе в родині її друга чи подруги, слід пам'ятати, що така новина може травмувати й вашу дитину. Ця інформація природно наштовхує на думки, що й у вашій родині може статися щось подібне.

Отже, під час розмови з дитиною важливо обережно підбирати слова. Психолог радить уникати слів "твій (друг)", "твоя (подруга)". Це завадить проектуванню ситуації "на себе". Просто розкажіть, у кого померла близька людина, й поясніть, що зараз цій особі важко і вона потребує допомоги.

Слова підтримки

Під час розмови з дитиною, акцентуйте на тому, що боятися не потрібно, адже чуже горе не повинне на ній відобразитись. Навпаки, з другом чи подругою потрібно спробувати поговорити й допомогти - це розрадить обох.

Запитайте дитину, чи знає вона, що можна сказати, щоб підтримати людину після втрати. Вислухайте відповіді, підтримайте коректні й запропонуйте свої варіанти:

"Я знаю, що сталося, і мені дуже шкода"

"Я не знаю, як підібрати слова, щоб підтримати тебе"

"Ми всі завжди будемо пам'ятати твого батька/твою матір. Якщо ти захочеш щось зробити в його пам'ять, я тобі допоможу"

Що говорити не варто

На думку експерта, не варто казати дитині, яка переживає втрату, банальності на кшталт:

"Не плач"

"Не переживай"

"Все буде добре"

"Зате в тебе залишилася мама/тато"

"Зате ти живий/жива"

Якщо ж ваша дитина хоче обійняти подругу чи друга, щоб заспокоїти чи таким чином висловити свою підтримку, - обов'язково потрібно спитати дозволу.

Реакція на зміну поведінки

Горе і стрес заважають людині адекватно розібратися зі своїми емоціями. Дитина, що втратила близького, може відчувати смуток, злість, відчай, роздратування і поводитись не так, як зазвичай.

Поясніть своїй дитині: "Якщо друг чи подруга злиться, це не означає, що ти чимось завинив/завинила перед ним. Це нормально. Треба спробувати це зрозуміти".

Водночас якщо з вашою дитиною раптом почали поводитися грубо, потрібно коректно означити свої кордони та пояснити, що така поведінка - це боляче, неприємно, що "зі мною так не можна".

Показна байдужість

Якщо людина, що переживає втрату, сміється і має хороший настрій - це чудово, але не означає, що вона вже все пережила. У неї і досі "не все добре", вона може регулярно відчувати смуток і біль.

Дорослим варто попередити своїх дітей, що за таких обставин не варто ставити зайвих запитань, адже вони можуть ранити ще глибше.

А ось якщо друг чи подруга раптом самі захочуть виговоритися, - дуже важливо вислухати їх. Також можна спитати, "чим я можу тобі допомогти".

Зайва увага

Тому, хто переживає втрату, не потрібно насильно нав'язувати свою компанію - особливо якщо ця людина хоче побути на самоті. Водночас не можна й ігнорувати цю людину.

"Не треба стишувати голос чи припиняти розмову, коли входить людина, яка пережила втрату. Їй це може бути неприємно", - наголошує психолог.

Зміна пріоритетів

Дитині, що переживає горе, варто запропонувати приєднатися до якоїсь активності, що може її зацікавити. "Перемкнути" увагу на щось інше. Якщо ж людина відмовляється, краще її не вмовляти. Натомість варто сказати, що коли вона захоче долучитися до гри (чи іншої активності), то ви її чекатимете.

Насамкінець, нагадайте своїй дитині, що у горі важливо просто бути поруч - щоб людина точно знала, що у неї є вірний друг, і що вона може розраховувати на його увагу, дружбу й допомогу.