Карпачев рассказал, когда детям категорически нельзя смотреть мультики

Мультфильмы - любимое развлечение детей. Раньше малыши смотрели мультики не так часто, как сейчас. Сегодня все проще и доступнее. Однако важно знать, как мультики влияют на психическое здоровье детей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Дмитрия Карпачева.
По рекомендациям ВОЗ, детям 1-2 лет можно смотреть телевизор 10 мин в день. Детям 3-4 лет - 20 мин в день. В 5-6 лет - 30 мин в день, а 7-9 лет - до 1 часа в день.
Психолог говорит, что социологи провели опрос родителей по теме вреда и пользы телевизора для детей. 70% ответили, что просмотр мультиков и телепередач полезен.
Однако, перед выбором мультфильма стоит подумать о цели и принесет ли он пользу ребенку. Важно контролировать контент, не разрешать смотреть все, особенно если это фильмы ужасов или фильмы/передачи с возрастным ограничением.
Просмотр мультиков может объединять семью, если смотреть вместе. Затем можно обсудить сюжет, задать ребенку вопрос: что понравилось и запомнилось больше всего.
Чтобы не нарушать выработку мелатонина, смотреть мультики лучше в первой половине дня.
Расстояние до экрана должно быть большим, от глаз ребенка - около 2 м.
Это очень распространенная привычка есть при просмотре телевизора. Она формирует бессознательное питание, при котором ребенок не контролирует наступление сытости, переедает. В результате ухудшается пищеварение, появляется лишний вес.
Пассивный просмотр телевизора влияет на познавательную функцию у детей. Ребенок долгое время окружен информационным шумом, психика перегружена тем, что знать пока не нужно и в целом неинтересно.
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