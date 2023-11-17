Карпачов розповів, чому жіночий одяг коштує більше, ніж чоловічий: це важливо знати

Жіночий гардероб завжди більш різноманітним і дорожчим ніж чоловічий. Така тенденція пояснюється бажанням жінки виглядати гарно і на кожен захід одягати новий одяг. Така різниця у ціні стосується не тільки одягу, взуття, а й елементарних речей гігієни.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Дмитра Карпачова.
За словами експерта, йдеться про універсальну продукцію, яка за допомогою особливої упаковки та маркетингових інструментів позиціонується, як виключно для жінок та дівчаток.
Наприклад, у список входять:
Тобто рожевий самокат іноді коштує дорожче, ніж синій чи чорний.
Психолог каже, що у дослідженні Управління у справах споживачів Нью-Йорка вказано середню різницю у ціні - 7%. А у Великій Британії підрахували, що жінки в середньому платять за такі ж товари на цілих 37% більше, ніж чоловіки.
Експерти назвали це "податком на рожеве". Світові дизайнери стверджують, що "рожевий податок" - це ніщо інше, як майстерність майстра. Жіночий одяг сегмента "люкс" вимагає більш ретельного пошиття, де особлива увага приділяється дизайну і декору.
Модельєри використовують дорогі тканини і фурнітуру, що в підсумку і призводить до великих витрат на пошив речі.
Ще один фактор - це статус речі, позиціонування бренду. Часто буває так, що обидві речі з однієї колекції коштують по-різному.
До того ж не можна вважати, що деякі жіночі товари складніші у виробництві, ніж чоловічі. Жінки більш вимогливі до якості та різноманітності споживаної продукції.
Дослідження показують, що жінки цілком готові платити більше за товари з "жіночим" маркуванням. Тому тут вже набувають чинності психологічні чинники, адже така продукція їм видається більш цінною.
"Маркетологи беруть з жінок більше, просто тому що їм дозволено це робити. А жінки готові платити більше, бо суспільство їх навчило, що потрібно докладати більше зусиль, щоб виглядати відповідно до прийнятих стандартів", - йдеться у повідомленні.
Часто жінки готові платити за гарні речі великі гроші. Чоловіки в покупках більш раціональні. Перш ніж купувати дорогий брючний костюм, вони проаналізують усі фактори.
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