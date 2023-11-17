Карпачев рассказал, почему женская одежда стоит больше, чем мужская: это важно знать

Почему товары для женщин стоят дороже

По словам эксперта, речь идет об универсальной продукции, которая с помощью особенной упаковки и маркетинговых инструментов позиционируется исключительно для женщин и девочек.

К примеру, в список входят:

﻿﻿средства для личной гигиены

﻿﻿ходовая продукция

﻿﻿бытовые предметы

﻿﻿игрушки

То есть розовый самокат иногда стоит дороже синего или черного.

Психолог говорит, что в исследовании Управления по делам потребителей Нью-Йорка указана средняя разница в цене - 7%. А в Великобритании подсчитали, что женщины в среднем платят за такие же товары на целых 37% больше мужчин.

Эксперты назвали это "налогом на розовое". Мировые дизайнеры утверждают, что "розовый налог"- это ничто иное, как мастерство мастера. Женская одежда сегмента "люкс" требует более тщательного пошива, где особое внимание уделяется дизайну и декору.

Модельеры используют дорогие ткани и фурнитуру, что в итоге и приводит к большим затратам на пошив вещи.

Еще один фактор - это статус вещи, позиционирование бренда. Часто бывает так, что обе вещи из одной коллекции стоят по-разному.

К тому же нельзя считать, что некоторые женские товары более сложны в производстве, чем мужские. Женщины более требовательны к качеству и разнообразию потребляемой продукции.

Психологическая сторона шопинга

Исследования показывают, что женщины полностью готовы платить больше за товары с "женской" маркировкой. Поэтому здесь уже вступают в силу психологические факторы, ведь такая продукция им кажется более ценной.

"Маркетологи берут с женщин больше, просто потому, что им позволено это делать. А женщины готовы платить больше, потому что общество их научило, что нужно прилагать больше усилий, чтобы выглядеть в соответствии с принятыми стандартами", - говорится в сообщении.

Часто женщины готовы платить за хорошие вещи большие деньги. Мужчины в покупках более рациональны. Прежде чем покупать дорогой брючный костюм, они проанализируют все факторы.