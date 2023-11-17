Карпачов розповів, чому жіночий одяг коштує більше, ніж чоловічий: це важливо знати

Жіночий гардероб завжди більш різноманітним і дорожчим ніж чоловічий. Така тенденція пояснюється бажанням жінки виглядати гарно і на кожен захід одягати новий одяг. Така різниця у ціні стосується не тільки одягу, взуття, а й елементарних речей гігієни.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Дмитра Карпачова.

Чому товари для жінок коштують дорожче

За словами експерта, йдеться про універсальну продукцію, яка за допомогою особливої упаковки та маркетингових інструментів позиціонується, як виключно для жінок та дівчаток.

Наприклад, у список входять:

﻿﻿засоби для особистої гігієни

﻿﻿ходова продукція

﻿﻿побутові предмети

﻿﻿іграшки

Тобто рожевий самокат іноді коштує дорожче, ніж синій чи чорний.

Психолог каже, що у дослідженні Управління у справах споживачів Нью-Йорка вказано середню різницю у ціні - 7%. А у Великій Британії підрахували, що жінки в середньому платять за такі ж товари на цілих 37% більше, ніж чоловіки.

Експерти назвали це "податком на рожеве". Світові дизайнери стверджують, що "рожевий податок" - це ніщо інше, як майстерність майстра. Жіночий одяг сегмента "люкс" вимагає більш ретельного пошиття, де особлива увага приділяється дизайну і декору.

Модельєри використовують дорогі тканини і фурнітуру, що в підсумку і призводить до великих витрат на пошив речі.

Ще один фактор - це статус речі, позиціонування бренду. Часто буває так, що обидві речі з однієї колекції коштують по-різному.

До того ж не можна вважати, що деякі жіночі товари складніші у виробництві, ніж чоловічі. Жінки більш вимогливі до якості та різноманітності споживаної продукції.

Психологічна сторона шопінгу

Дослідження показують, що жінки цілком готові платити більше за товари з "жіночим" маркуванням. Тому тут вже набувають чинності психологічні чинники, адже така продукція їм видається більш цінною.

"Маркетологи беруть з жінок більше, просто тому що їм дозволено це робити. А жінки готові платити більше, бо суспільство їх навчило, що потрібно докладати більше зусиль, щоб виглядати відповідно до прийнятих стандартів", - йдеться у повідомленні.

Часто жінки готові платити за гарні речі великі гроші. Чоловіки в покупках більш раціональні. Перш ніж купувати дорогий брючний костюм, вони проаналізують усі фактори.