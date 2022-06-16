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Кароль растрогала свадебным фото с покойным мужем в их годовщину: "знаю, что смотришь"

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

15 июня певица Тина Кароль праздновала бы 14-ю годовщину брака со своим мужем, продюсером Евгением Огиром. Однако ее любимый умер в 2013 году от рака желудка.

В своих Instagram-stories артистка поделилась трогательным кадром из семейного архива, сделанным в день их свадьбы.

На снимке Тина и Евгений в свадебных нарядах нежно держатся за руки и смотрят на свои обручальные кольца.

"Мы вечность... Знаю, что смотришь", - щемяще подписала фото Кароль.

Тина вспомнила о 14-й годовщине брака пронзительным кадром с покойным мужем (instagram.com/tina_karol)

Певица прожила в браке с любимым всего пять лет, успев подарить ему сына Вениамина. Сейчас она одна воспитывает ребенка, который, к слову, учится в Великобритании.

Помнят о годовщине и многочисленные поклонники Тины. Так, на одной из фан-страничек певицы выложили архивное видео, снятое в день их с Евгением венчания. В ролике пара гуляет по центру Киева, они пьют шампанское с друзьями, запечатлены на церемонии венчания и выглядят очень счастливыми.

"Сегодня 14 лет по случаю Дня венчания Тины Кароль и Евгения Огира. Мы помним", - подписали видео фанаты.

Отреагировала на ролик и сама Кароль.

"Дуже дуже дуже", - написала артистка в комментариях под публикацией.

Ранее мы писали, что отец Тины Кароль вступил в ряды территориальной обороны и стал на защиту Украины с оружием в руках в начале полномасштабного вторжения РФ. И это несмотря на почтенный возраст Григория Самуиловича - ему 67 лет.

К слову, Тина Кароль поразила японцев во время выступления в рамках благотворительного концерта, во время которого она собирала деньги на поддержку Украины и людей, судьбы которых подверглись разрушениям в результате вторжения России на нашу землю.

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Тина Кароль