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67-летний папа Тины Кароль с оружием встал на защиту Украины. Певица ошеломила признанием

Новина українською →
Пятница 27 мая 2022 12:50
67-летний папа Тины Кароль с оружием встал на защиту Украины. Певица ошеломила признанием Тина Кароль с отцом (фото: instagram.com/_fantina)
Автор: Дмитрий Войналович

Отец Тины Кароль вступил в ряды территориальной обороны и стал на защиту Украины с оружием в руках в начале полномасштабного вторжения РФ. И это несмотря на почтенный возраст Григория Самуиловича - ему 67 лет.

Об этом звездная певица рассказала в большом интервью ежедневной французской газете Le Figaro.

Кароль призналась, что волнуется за отца, но уважает и принимает его решения.

"Мой отец мог уехать из страны, когда ему было 67 лет, но решил остаться защищать Украину. Вступил в ряды добровольцев территориальной обороны. Это его решение. Нелегко было это принять...",- сказала артистка.

67-летний папа Тины Кароль с оружием встал на защиту Украины. Певица ошеломила признанием

Тина Кароль (фото: instagram.com/_fantina)

Певица хочет вернуться на родину, но не знает, когда это получится сделать.

"Там живет моя семья и весь мой художественный коллектив. Они ждут меня. Конечно, я не знаю, когда я смогу их навестить. Как они себя чувствуют? Гнев и страх. Но они как-то продолжают жить", - призналась Тина.

Также в интервью Кароль поблагодарила французов. Особенно за то, как граждане этой страны приняли и принимают беженцев из Украины.

"Также хочу подчеркнуть: мы стремимся, чтобы вы были в безопасности. Вы не осознаете, как вам повезло, что не приходится воевать", - добавила артистка.

67-летний папа Тины Кароль с оружием встал на защиту Украины. Певица ошеломила признанием

Тина Кароль (фото: instagram.com/_fantina)

Ранее Кароль говорила, что ее родители - Григорий Самуилович и Светлана Андреевна - не захотели покидать Украину, однако при этом им и пришлось уехать из родного Киева. Они убегали из столицы от российских оккупантов так же, как когда-то ее бабушка убегала из Киева, спасаясь от немецких захватчиков во время Второй мировой войны.

Напомним, на днях Тина Кароль поразила японцев во время выступления в рамках благотворительного концерта, во время которого она собирала деньги на поддержку Украины и людей, судьбы которых подверглись разрушениям в результате вторжения России на нашу землю.

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Тина Кароль
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