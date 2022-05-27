67-летний папа Тины Кароль с оружием встал на защиту Украины. Певица ошеломила признанием

Отец Тины Кароль вступил в ряды территориальной обороны и стал на защиту Украины с оружием в руках в начале полномасштабного вторжения РФ. И это несмотря на почтенный возраст Григория Самуиловича - ему 67 лет.

Кароль призналась, что волнуется за отца, но уважает и принимает его решения.

" Мой отец мог уехать из страны, когда ему было 67 лет, но решил остаться защищать Украину. Вступил в ряды добровольцев территориальной обороны. Это его решение. Нелегко было это принять...",- сказала артистка.

Тина Кароль (фото: instagram.com/_fantina)

Певица хочет вернуться на родину, но не знает, когда это получится сделать.

"Там живет моя семья и весь мой художественный коллектив. Они ждут меня. Конечно, я не знаю, когда я смогу их навестить. Как они себя чувствуют? Гнев и страх. Но они как-то продолжают жить", - призналась Тина.

Также в интервью Кароль поблагодарила французов. Особенно за то, как граждане этой страны приняли и принимают беженцев из Украины.

" Также хочу подчеркнуть: мы стремимся, чтобы вы были в безопасности. Вы не осознаете, как вам повезло, что не приходится воевать", - добавила артистка.