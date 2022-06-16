Кароль зворушила весільним фото з покійним чоловіком в їх річницю: "знаю, що дивишся"

На знімку Тіна і Євген у весільному вбранні ніжно тримаються за руки і дивляться на свої обручки.

"Ми вічність... Знаю, що дивишся", - щемливо підписала фото Кароль.

Тіна згадала про 14-ту річницю шлюбу пронизливим кадром з покійним чоловіком (instagram.com/tina_karol)

Співачка прожила в шлюбі з коханим всього п'ять років, встигнувши подарувати йому сина Веніаміна. Зараз вона одна виховує дитину, яка, до слова, навчається у Великобританії.

Пам'ятають про річницю і численні шанувальники Тіни. Так, на одній з фан-сторінок співачки виклали архівне відео, зняте в день їх з Євгеном вінчання. У ролику пара гуляє по центру Києва, вони п'ють шампанське з друзями, зображені на церемонії вінчання і виглядають дуже щасливими.

"Сьогодні 14 років з нагоди Дня вінчання Тіни Кароль та Євгена Огіра. Ми пам'ятаємо", - підписали відео фанати.

Відреагувала на ролик і сама Кароль.

"Дуже дуже дуже", - написала артистка в коментарях під публікацією.