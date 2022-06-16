Кароль зворушила весільним фото з покійним чоловіком в їх річницю: "знаю, що дивишся"

15 червня співачка Тіна Кароль святкувала б 14-ту річницю шлюбу зі своїм чоловіком, продюсером Євгеном Огіром. Однак її коханий помер у 2013 році від раку шлунка.
У своїх Instagram-stories артистка поділилася зворушливим кадром з сімейного архіву, зробленим в день їхнього весілля.
На знімку Тіна і Євген у весільному вбранні ніжно тримаються за руки і дивляться на свої обручки.
"Ми вічність... Знаю, що дивишся", - щемливо підписала фото Кароль.
Тіна згадала про 14-ту річницю шлюбу пронизливим кадром з покійним чоловіком (instagram.com/tina_karol)
Співачка прожила в шлюбі з коханим всього п'ять років, встигнувши подарувати йому сина Веніаміна. Зараз вона одна виховує дитину, яка, до слова, навчається у Великобританії.
Пам'ятають про річницю і численні шанувальники Тіни. Так, на одній з фан-сторінок співачки виклали архівне відео, зняте в день їх з Євгеном вінчання. У ролику пара гуляє по центру Києва, вони п'ють шампанське з друзями, зображені на церемонії вінчання і виглядають дуже щасливими.
"Сьогодні 14 років з нагоди Дня вінчання Тіни Кароль та Євгена Огіра. Ми пам'ятаємо", - підписали відео фанати.
Відреагувала на ролик і сама Кароль.
"Дуже дуже дуже", - написала артистка в коментарях під публікацією.
Раніше ми писали, що батько Тіни Кароль вступив до лав територіальної оборони і став на захист України зі зброєю в руках на початку повномасштабного вторгнення РФ. І це незважаючи на поважний вік Григорія Самуїловича - йому 67 років.
До слова, Тіна Кароль вразила японців під час виступу в рамках благодійного концерту, під час якого вона збирала гроші на підтримку України та людей, долі яких зазнали руйнувань внаслідок вторгнення Росії на нашу землю.