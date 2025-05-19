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Кармічний успіх готує щедру нагороду лише для цих знаків Зодіаку: кого назвали карти Таро

Понеділок 19 травня 2025 21:01
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Кармічний успіх готує щедру нагороду лише для цих знаків Зодіаку: кого назвали карти Таро Таро-гороскоп на 20 травня (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже у вівторок, 20 травня, представники чотирьох знаків Зодіаку отримають неймовірну порцію щастя. Карма поверне їм всі добрі слова та вчинки, а тому все почне змінюватися на краще.

Кому гороскоп успіху обіцяє щедру винагороду, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Стрілець

Таро-гороскоп на 20 травня обіцяє вам подарунок від кармічного успіху. І якщо ви діяли за покликом серця і не ображали інших, то нагорода буде дуже щедрою. Використайте це як трамплін для неймовірного злету, адже ви давно боялися почати дещо особливе. Дозвольте собі розправити крила.

Телець

Вівторок стане для вас днем особливого успіху. Карма наздожене всіх, але вам вона допоможе виправити помилки та почати все з чистого аркуша. Не витрачайте час на незначні дрібниці, починайте дивитися ширше та знайдіть справу, яка потребує вашої уваги просто тут і просто зараз.

Козоріг

Карти Таро пророкують вам велику радість, яку принесе кармічний успіх. Всі невирішення питання нарешті вирішаться, що стане для вас великим сюрпризом. Уявіть, що у ваших руках чарівна паличка, яка допоможе впоратися з усіма проблемами, приблизно так і буде. Звісно, лише за умови, що у минулому ви не "грішили" й не порушували правила Всесвіту.

Лев

Кармічний успіх дозволить вам почати щось дійсно важливе та доленосне. Але для початку вам потрібно наважитися на рішучі кроки та спалити всі мости, які ведуть в минуле. Це важко, але ви зможете з усім впоратися. Карти Таро обіцяють вам вдалий вівторок, який сильно вплине на усе ваше подальше життя.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: Knowinsiders, Collective World.

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