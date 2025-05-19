Кармическая удача готовит щедрую награду только для этих знаков Зодиака: кого назвали карты Таро

Уже во вторник, 20 мая, представители четырех знаков Зодиака получат невероятную порцию счастья. Карма вернет им все добрые слова и поступки, а потому все начнет меняться к лучшему.

Стрелец

Таро-гороскоп на 20 мая обещает вам подарок от кармической удачи. И если вы действовали по зову сердца и не обижали других, то награда будет очень щедрой. Используйте это как трамплин для невероятного взлета, ведь вы давно боялись начать что-то особенное. Позвольте себе расправить крылья.

Телец

Вторник станет для вас днем особой удачи. Карма настигнет всех, но вам она поможет исправить ошибки и начать все с чистого листа. Не тратьте время на незначительные мелочи. Начинайте смотреть шире и найдите дело, которое требует вашего внимания прямо здесь и прямо сейчас.

Козерог

Карты Таро пророчат вам большую радость, которую принесет кармическую удачу. Все нерешенные вопросы наконец-то решатся, что станет для вас большим сюрпризом. Представьте, что в ваших руках волшебная палочка, которая поможет справиться со всеми проблемами, примерно так и будет. Конечно, только при условии, что в прошлом вы не "грешили" и не нарушали правила Вселенной.

Лев

Кармическая удача позволит вам начать что-то действительно важное и судьбоносное. Но для начала вам нужно решиться на серьезные шаги и сжечь все мосты, которые ведут в прошлое. Это трудно, но вы сможете со всем справиться. Карты Таро обещают вам удачный вторник, который сильно повлияет на всю вашу дальнейшую жизнь.