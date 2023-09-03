Карколомна ілюзія! Лише генії зможуть знайти приховане число за 17 секунд

Наш мозок, як і інші частини тіла, потребує регулярної "прокачки". У нагоді для цього стануть різноманітні головоломки та оптичні ілюзії.
Перевірте власну уважність та знайдіть приховане число за 17 секунд нижче в матеріалі Styler.
Когнітивні (пізнавальні) навички дозволяють обробляти сенсорну інформацію, яку ми отримуємо впродовж життя. По суті вони синтезують у собі нашу здатність аналізувати, оцінювати, зберігати інформацію, пригадувати досвід, порівнювати та визначати дії.
Тренувати мозок варто щоденно, не тільки під час роботи. У вихідні дні замість серйозних задач краще провести час розв'язуючи головоломки чи досліджуючи оптичні ілюзії.
Це допоможе зміцнити пам'ять, підвищити рівень концентрації, покращити навички розв'язання проблем і полегшити навчання.
По суті, наші очі бачать предмети, які "створює" наш мозок. Науковці виділяють три основні типи оптичних ілюзій:
Ілюзії чи головоломки, засновані на цифрах, можуть бути достатньо складними. Так, FreshersLive пропонує просту, на перший погляд, задачу - знайти приховане серед номерів 8994 число 8694.
Спробуйте і переконайтеся, що це не так уже й легко. Адже зробити це потрібно лише за 17 секунд. Знайти число за цей час зможуть лише найрозумніші.
Знайдіть "зайве" число за 17 секунд і поділіться з друзями (фото: FreshersLive)
Навіть якщо ви не вклалися в таймінг, не варто сумувати. Доведіть справу до кінця. "Прокачайте" мозок зараз і наступного разу ви подолаєте будь-яку ілюзію набагато швидше.
Якщо ж число 8694 досі від вас ховається - зверніть увагу на ліву нижню частину зображення.
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