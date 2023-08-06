Який колір ви любите найбільше, така ви і людина: простий тест

За кольором, який любить людина, можна визначити її темперамент, характер, схильності та звички. Це можуть бути уподобання в одязі, дизайні в оселі, автівці, коли чітко простежується переважання тієї чи іншої кольорової гамми.

Проcтий тест на колір і характер - в матеріалі Styler далі.

Червоний

Любителі червоного кольору зазвичай яскраві та енергійні люди. Вони впевнені у собі і часто беруть на себе керівництво у різних ситуаціях. Люблять привертати увагу і не бояться бути в центрі подій.

Терпіння не входить до чеснот любителів червоного. Тим не менш, іншим людям з вами цікаво, ви спонукаєте їх до дії. Світ виявився б нудним місцем без "червоних" людей.

Рожевий

Людина, яка віддає перевагу рожевому кольору, все життя перебуває у світі мрій і очікуванні чудес. Мріє про високе кохання, він ніжний і розслаблений. Нерідко "рожеві окуляри" замінюють йому дійсність, а ось побачення з суворою правдою може надовго вибити його з колії.

Буває, що "рожева" людина часто підводить оточуючих, оскільки переоцінює свої сили. Зате після неприємностей та життєвих бур вона майже миттєво заспокоюється. Така людина часто обіцяє набагато більше, ніж може виконати, але її плани - це найчастіше ілюзії.

Помаранчевий

Це колір людей, які мають неабияку інтуїцію і схильні до мрійливості. Вони дуже люблять сяяти в будь-якому суспільстві і перебувати в центрі уваги. Вони мають багато здібностей, але вони скоріше оригінальні, але не геніальні.

Люди, у яких улюблений помаранчевий колір, часто бувають непостійними. Своїм найкращим другом така людина швидше за все назве того, з якою зійшлася нещодавно.

Жовтий

Любителі жовтого кольору та його відтінків зазвичай дуже оптимістичні та енергійні. Ці люди люблять життя і насолоджуються кожним його моментом. Вони також зазвичай дуже творчі і можуть створювати дивовижні витвори мистецтва.

Люди, у яких жовтий колір улюблений, оригінальні, наділені багатою уявою та розвиненим художнім смаком. Якщо вам подобається жовтий колір, ви, швидше за все, надійний друг. Ваші амбіції часто реалізуються, і загалом у вас дуже світлий погляд на життя.

Зелений

Любителі зеленого кольору зазвичай дуже спокійні та врівноважені. Ці люди можуть бути терплячими, дивляться на речі та ситуації під різними кутами та тривалий час, щоб прийняти правильне рішення.

Якщо ви віддаєте перевагу зеленому кольору, значить, ви боїтеся чужого впливу, шукаєте самоствердження. Шанувальник темно-зеленого кольору часто впертий і наполегливий.

Синій

Любителі синього кольору - це розумні та творчі особистості, які прагнуть бути в курсі останніх ідей та тенденцій. Вони мають практичне мислення, що дозволяє їм застосовувати свої знання та досвід на ділі.

Люди, які віддають перевагу синім кольорам, довірливі і потребують довіри. Чутливі до потреб інших, здатні на міцну прихильність, такі люди тяжко переживають будь-яку зраду чи розчарування. Вони не уникають великих компаній, проте воліють залишатися в колі близьких друзів.

Блакитний

Такі люди люблять життя, люблять грати в ньому гарні ролі, люблять успіх і, як правило, легко його досягають. Якщо їхня робота їм до душі, вони досягають у ній великих успіхів.

Любитель блакитного вміє багато давати, але натомість хоче отримувати стільки ж. З небагатьох якостей, які ускладнюють йому життя, можна назвати страх самотності.

Фіолетовий

Любителі фіолетового кольору найчастіше творчі та чутливі люди. Вони можуть бути інтровертами, які віддають перевагу тихим вечорам вдома, але також вміють бути екстравертами на громадських заходах.

"Фіолетрові" особистості загадкові, мають творчий склад розуму і швидко сприймають піднесені ідеї. Такий колір часто подобається художникам, а також людям, які вважають, що вони сильно виділяються з одноманітності навколишнього натовпу. Якщо це ваш колір, ви, швидше за все, щедрі та чарівні.

Коричневий

Люди, небайдужі до відтінків коричневого, мають рівний характер, тверде почуття обов'язку і відповідальності, цінують тонкий гумор, простоту, комфорт, якість, гармонію і домівку. Шанувальник коричневого кольору ґрунтовний і намагається робити лише обдумані вчинки.

Він віддає перевагу не шумній компанії, а самотності і тиші. Таку людину відрізняють суворість у стосунках, стійкість у житті і ощадливість. Він любить владу та прагне до неї. Для нього найголовніше – міцно та твердо стояти на землі.

Сірий

Сірий - улюблений колір розважливих і недовірливих людей, які довго роздумують, перш ніж прийняти якесь рішення. Люди, які віддають перевагу цьому найбільш нейтральному з усіх відтінків, відрізняються таким же нейтральним ставленням до життя.

Якщо це ваш колір, ви, очевидно, віддаєте перевагу безпечному, обачному, врівноваженому способу життя. Ви часто у житті йдете на компроміси, практичні та спокійні, не любите привертати увагу, отримуєте задоволення від праці та прагнете бути корисним.

Білий

Білий символізує чистоту. Ті, хто іншим тонам віддає перевагу білому, зазвичай відрізняються акуратністю у всьому, вони обережні і проникливі, критичні і дещо метушливі. Білий також означає самодостатність і часто невинність. Він - наче спогад дитинства та простоти.

Цікаво, що цьому кольору може віддати перевагу людина з будь-яким характером, він рідко когось відштовхує.

Чорний

Людина, яка вибирає чорний, завжди готова до боротьби, вона сповнена вогню і пристрасті. Це колір бунту, стихії, але не добровільне почуття, а навіяне обставинами чи іншими людьми.

У його житті інтим грає провідну роль, він дуже пристрасний, свого роду "цар ночі", обожнює кохати і бути коханим. Незалежно від мети, він завжди йде напролом, не зупиняючись. У відносинах з ним ви обов'язково зіткнетеся з некерованими емоціями.